Cuanto dinero tiene Mbappé: sus negocios fuera del mundo del fútbol

Si hablamos de culebrones futbolísticos, al menos en términos de fichajes, posiblemente no haya ninguno que se asemeje al de Kylian Mbappé. El futuro del jugador, que ya está cerca de resolverse entre -presumiblemente- Madrid o París, es capaz de llenar programas, tertulias, decenas y decenas de portadas, vídeos y un largo etcétera. Si nos centramos en el aspecto puramente deportivo, realmente no es un asunto menor, ya que el francés de tan solo 23 años está llamado a ser uno de los mejores futbolistas del mundo (sino el mejor). Pero si hablamos del lado empresarial, tampoco. No es únicamente el beneficio económico que ya genera -en forma de patrocinios, marketing, venta de camisetas...-, es todo lo que puede aportar a las arcas de un club durante, al menos, la próxima década. Y lógicamente, cualquier equipo necesita y quiere tener a su particular Rey Midas.

A la vista está la fortuna que ya es capaz de mover a su corta edad. Quizás una prueba de ello sea encabezar la lista Forbes 2022 30 Under 30, que destaca la forma en la que sus triunfos deportivos, se traducen casi en la misma magnitud en éxitos fuera de los terrenos de juego. La revista estima que Mbappé es el cuarto jugador del fútbol mejor pagado del mundo. Durante esta temporada 2021/2022, su sueldo en el Paris Saint-Germain (PSG) ha sido de casi 24 millones de euros anuales. Podríamos decir, entonces, que el francés gana casi 70.000 euros diarios. Pero, obviamente, eso no es todo.

Industria literaria, moda, deporte...

Según Forbes, solo en patrocinios, Mbappé se embolsa hasta 15 millones de dólares anuales (algo más de 14 millones de euros, al cambio). Esto, incluye, por ejemplo, haber sido la portada del videojuego de fútbol más vendido, el FIFA 21 de EA Sports. Aunque su carrera empresarial no es aún demasiado extensa, el delantero del PSG ya ha empezado en los últimos meses a dar sus primeros pasos.

Una de sus primeras paradas ha sido la industria literaria, tras la publicación de 'Je m'apelle Kylian', un cómic en el que el francés ha querido inmortalizar su vida, con el objetivo de "convertirse en un ejemplo para los niños y para los jóvenes", según dijo su propia abogada, Delphine Verheyden. La primera tirada de la novela gráfica ha sido de 300.000 ejemplares que se venden a un precio de 19,95 euros cada uno.

Además, el pasado enero, Mbappé se convirtió en la imagen de la nueva campaña de gafas Oakley, en el corto publicitario de 'Be Who You Are', donde narraba la historia de un niño parisino que soñaba con ganar la copa del Mundo para su país. No es la única firma que 'utiliza' al jugador como reclamo. También es embajador de Nike, los relojes de Hublot, Good Goût y Bulk.