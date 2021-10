Cuánto dinero tiene Casillas: así es su vida en el mundo de los negocios

El pasado mes de septiembre, Iker Casillas -uno de los porteros más trascendentales de la historia del fútbol en general, y del Real Madrid, en particular- se coló en la lista Forbes de los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios. El guardameta y Gerard Piqué, bien conocido también por el astronómico imperio que ha montado fuera de los terrenos de juego, han sido los dos únicos futbolistas que han aparecido en este honroso ranking. Y si nos centramos en el mostoleño, esta ha sido la primera vez que ha sido nombrado en una de estas archiconocidas listas en razón de sus negocios que, aunque no sean tan nombrados y copen tantas portadas como los del central del FC Barcelona, no son baladí.

Casillas colgó las botas, o mejor dicho los guantes, el pasado año después de llevar unas tres décadas bajo palos. Una tan extensa como exitosa carrera que le ha valido para acumular una fortuna digna de un futbolista. Pero aún hay más, según publicaba la revista People hace años, Iker fue el jugador de fútbol mejor pagado en 2014 con unos ingresos de 82 millones de dólares, dato no menor si tenemos en cuenta que hablamos de un portero, una posición que siempre suele estar por debajo, en cuento a escala salarial, de otras como los delanteros. Según estimó la misma publicación, basándose en datos de Forbes, el patrimonio del guardameta rozaría los 240 millones de dólares.

Paralelamente al fútbol, la cuenta de Casillas ha ido sumando cero tras cero gracias a las compañías e inversiones que maneja. Su negocio más reciente, de hecho, fue presentado este mismo mes: se trata de 'Sportboost', una aceleradora de empresas tecnológicas orientadas a la industria del deporte, proyecto que cuenta con el apoyo de la escuela de negocios ESIC y LaLiga para asesorar a compañías prometedoras en este campo. Unos de los primeros proyectos que ya figura en nómina es Kognia y es precisamente por el cual el mostoleño ha sido nombrado en la Lista Forbes que comentábamos al principio de este artículo. Hablamos, pues, de una herramienta informática de análisis táctico en tiempo real que se puede utilizar tanto en partidos como en entrenamientos. Ya es utilizada por técnicos como Unai Emery (Villarreal) o Xavi Hernández (Al-Sadd).

Y, justo unos meses antes, el pasado marzo, Casillas constituyó en el Registro Mercantil la firma Iker Casillas Academy SL, que arrancó su actividad un mes antes y que se encarga de la formación mediante la organización de cursos presenciales y a través de Internet, pero también de la realización de actividades para promover el desarrollo deportivo tanto de niños y niñas como de adolescentes, según el objeto social de dicha sociedad. El guardameta figura como administrador solidario de la compañía y cuenta con el apoyo de su círculo más cercano y habitual a la hora de lanzar nuevos proyectos. También están como administradores solidarios el agente del futbolista, Carlo Cutropía Fernández, junto al responsable que figura en sus diversos negocios inmobiliarios como es Antonio Jesús Real Serrano.

Sus compañías

Con la creación de Iker Casillas Academy SL, el portero buscaba también cambiar la marcha de sus otras dos compañías, mucho más grandes y que han arrojado pérdidas en los últimos años. Por ejemplo, su firma inmobiliaria Ikerca SL, a través de la cual gestiona parte de sus derechos de imagen, así como inversiones inmobiliarias, perdió 183.171,77 euros en 2019, casi 30.000 euros más que un año antes; por su parte, la facturación se incrementó desde los 451.739,35 hasta los 500.441,87 euros. El patrimonio bajo esta empresa es de cerca de 11 millones de euros.

Casillas cuenta con activos inmobiliarios por valor de 12,92 millones en la sociedad de la que apartó a su padre en 2013 después de diferencias personales entre ambos. En el sector irrumpió en 2005 al ampliar su objeto social a la compra y venta de solares, viviendas y locales comerciales industriales. Por su parte, Casillas World, que gestiona su fundación y que se financia a través de la marca de ropa 1K, logró un beneficio de 27.636,64 euros en 2019, lejos de las cifras de un año antes, cuando ganó 828.000,08 euros. Esta firma es mucho más pequeña, ya que su patrimonio es de 1,41 millones y aún más reducido es el de Ikerfer 1981, centrada en el alquiler de locales y que reportó un beneficio de 57.054,47 euros. Por su parte, Casillas Fútbol and Marketing 2011, dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios, apenas presenta actividad durante 2019.