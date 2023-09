¿Cuánto tarda en llegar una transferencia y cuándo puedo cancelarla?

Una transferencia es una operación bancaria mediante la que el titular de una cuenta ordena al banco que envíe dinero de esa cuenta a la de otra persona en la misma o distinta entidad. Los bancos diferencian entre las transferencias SEPA y las internacionales. Las primeras son las que se realizan dentro de los países de la Unión Europea y otros nueve países (Islandia, Liechtenstein, Noruega, Mónaco, San Marino, Suiza, Andorra, Reino unido y Ciudad del Vaticano Estado).

Fuera de estos países, se considerará transferencia internacional. Esta diferencia afecta, entre otras cosas, a los plazos de envío del dinero. Así, la regla general que aplica para las transferencias dentro de los países SEPA, es que el dinero debe llegar como tarde el siguiente día hábil a aquel en el que el banco receptor recibió los fondos.

¿A qué hora deja el banco de realizar transferencias?

No obstante, para saber con exactitud el momento en el que se recibirá el dinero, hay que tener en cuenta las horas de corte. Esto es el momento del día en el que el banco deja de emitir y ordenar transferencias. “Si la realizas antes de esa hora, la transferencia llegará a la cuenta de destino al día siguiente, pero si introduces una transferencia después de la hora de corte, ya no llegará al banco de destino en ese mismo día y no la abonará al día siguiente”, explica el Banco de España (BdE).

Por ejemplo, si la hora de corte es a las 17h y realizamos la transferencia un lunes a las 14h llegará al banco de destino ese mismo día y al beneficiario al día siguiente, esto es, el martes. Pero si la hacemos a las 19h, llegará al beneficiario en dos días hábiles (miércoles). BdE señala que, por norma general, la hora de corte suele estar establecida a las 17h, aunque hay bancos que, para mayor comodidad de sus clientes, la amplían hasta las 20h o las 21h.

¿Se puede anular una transferencia?

Una de las características de las transferencias es que conllevan un pago irrevocable. Es decir, la regla general es que no, no se pueden anular. "Una vez le damos al botón, los fondos ya han salido así que es mejor revisar todo bien antes de hacerlo", avisa BdE. En caso de error, señala como alternativa una segunda transferencia correctora o pedir a la persona beneficiaria que nos devuelva el importe que ha recibido y que acceda a ello. Si se niega, el titular deberá acudir a la vía judicial para corregir el envío de dinero.

No obstante, para los tipos de transferencia que por su naturaleza se ejecutan tiempo después de ser ordenadas -según las horas de corte-, existen algunas entidades que, "muy excepcionalmente, facultan al cliente a deshacer ésta operativa bien directamente desde la aplicación de banca online o bien contactando con su gestor personal".

¿Qué comisión cobra el banco por una transferencia?

No obstante, es posible que la entidad cobre una comisión por este servicio de cancelación y BdE avisa que “puede cobrarla, aunque los esfuerzos del banco hayan resultado en vano”. Es decir, aunque finalmente se haya enviado el dinero. En ese caso, además, se cobrarán las comisiones por la transferencia. Las comisiones que cobran las entidades son libres, salvo en los casos en los que están limitadas legalmente y siempre se deberán incluir en el contrato de apertura. De hecho, para que la entidad pueda cobrar esta comisión deben informarte previamente sobre sus condiciones y tienes que aceptarlas expresa o tácitamente.

En el caso de realizar transferencias, la entidad puede cobrar al titular una comisión por este servicio que habitualmente suele ser un porcentaje del importe de la transferencia, con un mínimo por operación. Si tienes mucha prisa, podrás realizar una transferencia instantánea o inmediata, en la que los fondos se reciben en la cuenta abonada en un máximo de 20 segundos y se pueden realizar las 24 horas del día y todos los días del año. En estos casos, las entidades cobran una comisión por prestar este servicio que suele ser un importe fijo.