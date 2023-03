¿Cuánto tiempo se puede recibir la ayuda de 480 euros del SEPE?

Estar en situación de desempleo no es sencillo. Más aún cuando no se han cotizado, como mínimo, 360 días a la Seguridad Social para poder cobrar el paro. Pero lo cierto es que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ocupa de gestionar otras prestaciones sociales que se dirigen a las personas que han perdido el trabajo. Este es el caso del subsidio por cotización insuficiente de 480 euros mensuales, pensado para quienes tienen una vida laboral reducida y, por ende, no tienen derecho a acceder al subsidio por desempleo. No obstante, aquellos que resulten beneficiarios de esta ayuda deben prestar especial atención a cuánto tiempo pueden recibirla.

El nuevo año vino acompañado de una serie de cambios en materia económica, y algunas de esas variaciones afectan al subsidio por cotización insuficiente, cuya cuantía pasó de los 463,21 euros al mes de 2022, a los 480 euros actuales. Esto se produjo después de que el Gobierno de España fijara en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 un aumento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que ha alcanzado los 600 euros y que supone el 80% de esta ayuda.

Una cuestión fundamental que se ha de tener en cuenta es que el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, establece que es posible pedir la prestación a partir del día siguiente a la situación legal de desempleo. Desde esa fecha, se dispone de un plazo de 15 días hábiles para presentar la petición. Basta con rellenar el modelo oficial de la solicitud a través de la Sede Electrónica del SEPE, en la oficina de prestaciones, en cualquier oficina de registro público o por correo administrativo.

Cuánto tiempo dura el subsidio por cotización insuficiente

Para determinar la duración de esta prestación, que oscila entre los tres y los 21 meses, el SEPE toma como referencia el periodo cotizado y las cargas familiares del beneficiario. Otra cuestión importante es que su pago se realiza entre los días 10 y 15 de cada mes, y se abona por transferencia bancaria en la cuenta que sea titular del solicitante.

Así, cuando hay responsabilidades familiares, la ayuda se puede recibir durante tres, cuatro o cinco meses, siempre que se hayan cotizado tres, cuatro o cinco meses, respectivamente. Pero la prestación durará 21 meses si se ha cotizado seis o más meses: en este caso, el derecho se reconoce por seis meses, que es posible prorrogar por periodos de seis meses, hasta su final. En cambio, si no hay cargas familiares y se ha cotizado seis o más meses, solo se podrá percibir seis meses.

Por último, los trabajadores fijos discontinuos obtendrán el subsidio el mismo número de meses que hayan cotizado por desempleo en el año anterior a la solicitud.

Requisitos generales para solicitar la prestación

Además de estar en situación de desempleo y no haber cotizado el tempo suficiente para cobrar el paro, para poder estar entre los beneficiarios de este subsidio del SEPE hay que reunir los requisitos generales que se indican en la página web del SEPE: