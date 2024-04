¿Cuánto tiempo tarda la Seguridad Social en aceptar tu solicitud del ingreso mínimo vital?

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una ayuda dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de quienes residen en una unidad de convivencia o en solitario y que no cuentan con los recursos económicos suficientes como para cubrir sus necesidades básicas. Aprobada en el año 2020, es una prestación económica que se concede a algunas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad para garantizar que puedan disfrutar de un nivel mínimo de ingresos. Para acceder a esta ayuda existen una serie de requisitos que hay que cumplir. La solicitud se entrega en la Seguridad Social, que tiene un máximo de seis meses para responder al demandante.

Tras su última subida, el IMV son ayudas de entre 604,21 euros/mes (7.250,52 euros al año) y 1.595.13 euros/mes (19.141,56 euros al año), en función de cómo esté formada la unidad de convivencia, si es monoparental o no, el número de adultos y menores, si hay personas dependientes o con incapacidad, etcétera. Además, a estos importes hay que sumar un complemento mensual de ayuda para la infancia si se dan determinados requisitos.

Para percibir el ingreso mínimo vital es necesario cumplir con una serie de requerimientos, comenzando por tener residencia legal y efectiva en España de manera continuada durante los últimos 12 meses (salvo determinadas excepciones), que la unidad de convivencia esté formada desde hace un mínimo de 6 meses, y encontrarse en situación de vulnerabilidad económica. Esta circunstancia se podrá acreditar por el patrimonio neto, el nivel de ingresos y rentas y los activos no societarios.

La Seguridad Social requiere la acreditación de otras circunstancias más específicas, en algunos casos particulares antes de conceder la prestación. En cualquier caso, todos aquellos que cumplan con los requisitos exigidos, podrán acudir al formulario de Ingreso Mínimo Vital, que se puede encontrar a través del portal oficial de la Seguridad Social, para realizar su solicitud.

Para acceder al mismo será necesario introducir todos los datos personales, además de facilitar una dirección de correo electrónico, hacerse una foto y adjuntar las fotografías correspondientes al documento de identificación (NIE o DNI) para la verificación de la identidad. Además, se solicitará la documentación que debe ser adjuntada para enviar la solicitud. Tras el envío de la solicitud, el organismo puede solicitar nueva documentación pendiente u otras gestiones a realizar.

El tiempo que tarda la Seguridad Social en aceptar el IMV

La Seguridad Social informa de que tiene un plazo máximo de 6 meses desde la fecha de presentación para aceptar o denegar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital. Si una vez pasado este tiempo no se ha recibido ningún tipo de respuesta, automáticamente se entenderá como denegada por silencio administrativo.

Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, por lo general, resolverá todas las solicitudes presentadas, aunque hayan pasado más de 6 meses desde su presentación. Una vez recibida la solicitud del IMV, el órgano se encargará de analizar si la petición cumple con el requisito de vulnerabilidad económica.

La resolución de no admisión será dictada en un plazo de 30 días, pudiendo ser objeto de reclamación administrativa sobre la causa de la misma. Además, hay que tener en cuenta que la admisión de la solicitud no impide su desestimación posterior, si tras las comprobaciones oportunas se considera que no se cumple con los requisitos exigidos para su concesión.

Si la solicitud ha sido aceptada, el pago del Ingreso Mínimo Vital se efectuará por transferencia bancaria con una periodicidad mensual. El derecho a la percepción de la misma se crea a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha en la que fue presentada la solicitud del mismo.