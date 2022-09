Las cuentas bancarias 'amigas' de los autónomos para gestionar sus negocios

Saber gestionar adecuadamente es uno de los requisitos para que un autónomo triunfe. Y para ello resulta imprescindible contar con una cuenta bancaria 'amiga' con los trabajadores por cuenta propia. La mayoría están diseñadas para particulares capaces de domiciliar una nómina o cualquier otro tipo de ingreso mínimo y estable. Los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com advierten de la importancia de buscar una cuenta que no discrimine a este colectivo profesional.

La crisis sanitaria del Covid-19 marcó un punto de inflexión entre muchos españoles que decidieron dejar su trabajo por cuenta ajena y poner en marcha proyectos personales. Los emprendedores autónomos digitales son uno de los perfiles que más han crecido. En España existen cerca de 2,05 millones de trabajadores autónomos, según los últimos datos disponibles a 30 de junio del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y la cifra, aunque de forma moderada, va aumentando trimestre a trimestre.

Requisitos para elegir la mejor opción

Desde HelpMyCash.com recomiendan a los autónomos buscar una cuenta bancaria que no tenga comisiones, que permita realizar transferencias gratuitas a cualquier entidad a nivel nacional o que ofrezca ventajas para conseguir financiación. Otros 'extras' que pueden convertir una opción en la mejor son la bonificación de los recibos domiciliados, las tarjetas asociadas gratuitas o hasta descuentos en seguros.

Banco Sabadell

La Cuenta Online de Banco Sabadell es una de las que cumplen algunos de los principales requisitos. No tiene comisiones ni condiciones. Esto significa que se puede abrir sin necesidad de domiciliar una nómina y, a pesar de ello, no se pagarán gastos de mantenimiento. Esta característica es imprescindible para un autónomo, puesto que asegurar unos ingresos mínimos puede llegar a ser una tarea difícil.

También ofrece una tarjeta de débito asociada, sin ningún gasto, ni siquiera de emisión, y se puede sacar dinero gratis en todos los cajeros del grupo. A ello se le ha de sumar la red Euro6000, en la cual tampoco costará nada si se retiran importes superiores a los 60 euros. Igualmente, pone a disposición del cliente un gestor personal y si se abre antes de que termine este mes de septiembre regala 50 euros netos. Ahora que los tipos de interés empiezan a despegar, Banco Sabadell da una rentabilidad del 1% TAE durante un año entero para el saldo de la cuenta (hasta 30.000 euros).

ING

La Cuenta No Cuenta de ING es un producto nuevo que ha lanzado la entidad tras detectar demanda en el mercado. Este tipo de cuentas, habitualmente online, han sido tradicionalmente las cuentas preferidas para quienes no quieren o no pueden domiciliar una nómina. La de ING no tiene gastos de mantenimiento y no es obligatorio domiciliar unos ingresos fijos o recibos para abrirla. Tampoco hace falta mantener un importe mínimo, aunque limita el saldo máximo a 30.000 euros.

Ofrece una tarjeta de débito virtual gratis y, en su caso, también dispone de un seguro de protección antifraude para compras online. De este modo, si se realiza una compra de más de 30 euros y no se recibe el producto o llega defectuoso, se podrá recuperar el dinero. Otra de las ventajas es que permite realizar transferencias no solo nacionales, sino también dentro de la Unión Europea en euros, sin coste alguno y en el mismo día. Un servicio a destacar es su herramienta para gestionar el dinero desde la app, con avisos sobre próximos recibos, redondeo de compras o agregador financiero.

Revolut

Como alternativa a la de los grandes bancos, los expertos financieros de HelpMyCahs.com también han incluido la opción de la fintech Revolut, que más allá de las cuentas para particulares y empresas, ha diseñado unas específicamente para emprendedores. A pesar de que su catálogo incluye versiones con un coste mensual, la seleccionada por el comparador financiero es gratuita. Con ella se puede acceder a las funcionalidades básicas.

Permite crear tarjetas virtuales para obtener una seguridad adicional, además de ofrecer tarjetas de plástico para empresas con límites individuales. Se pueden realizar pagos internacionales gratis, da soporte 24 horas al día los 7 días de la semana, permite convertir divisas al tipo de cambio interbancario, gestionar transferencias periódicas, hacer un seguimiento de las facturas, aceptar pagos en el sitio web, así como conectar aplicaciones como Xero, Slack o QuickBooks.