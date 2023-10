La banca digital española acelera en depósitos y la oferta al 3% se afianza 

Después de la última subida de tipos al 4,5% por parte del Banco Central Europeo (BCE), los bancos comienzan a lanzar productos cada vez más competitivos, en especial la banca pequeña o digital. La necesidad de captar nuevos clientes y la búsqueda de liquidez por parte de los neobancos parece haber cambiado el comportamiento de las entidades financieras. Tras más de un año con más de diez subidas consecutivas del precio del dinero, los bancos salen de su letargo y sus productos de ahorro conservador se empiezan a afianzar por encima del 3%. A pesar de estas mejoras, las rentabilidades españolas aún se mantienen por detrás de las europeas e incluso se ensancha.

En España, según los datos de Rankia, en estos momentos la rentabilidad media de los depósitos se sitúa en el 2,3%, casi dos puntos por detrás de la media europea, cercana al 4% y superando el 5% en algunas entidades. El principal motivo de esta situación, tal y como explicó el Banco de España en junio, es el excedente de liquidez que las grandes sociedades bancarias han acumulado durante muchos años en los que el BCE ha mantenido una política monetaria expansiva, por lo que en estos momentos no es necesario que atraigan tanto dinero.

Este lunes Self Bank, la marca para clientes digitales de Singular Bank, anunciaba el lanzamiento de dos nuevos depósitos a seis y doce meses que remuneran con un 3,20% TAE y un 3,30% respectivamente. Estos dos productos se unen al depósito a tres meses y a la remuneración del 3,05% TAE que la entidad ofreció durante julio y agosto. Estos depósitos se pueden contratar a partir de esta primera semana de octubre desde los 1.000 euros y hasta un millón por cliente. Además, no contiene condicionantes a la contratación de otros productos o la domiciliación de una nómina.

Asimismo, si se obvia la remuneración, el banco digital ofrece otras ventajas muy interesantes. Self Bank ha anunciado que no será necesario para los clientes esperar al vencimiento de los depósitos para cobrar la retribución, sino que se abonará cada tres meses. Otra de las novedades es que el producto de ahorro permite su cancelación anticipada en cualquier momento sin ningún tipo de penalización. Y por último, informa de que no cobrará ningún tipo de comisión en ninguna de sus operaciones.

''Entendemos que las rentabilidades se van a seguir afianzando por encima de ese nivel del 3%, al fin y al cabo, los tipos de interés están en el 4,5%, con margen de alza, y los activos sin riesgo complementarios, es decir la deuda pública, ha experimentado una subida dramática en los últimos días'' apunta Pedro Ruíz, experto en Finanzas Personales de Kelisto.es. En este contexto, los depósitos españoles con mejores rentabilidades son los de Arquia, Banco Mediolanum, Self Bank y Openbank.

Arquia Banca lanza un depósito a 6 meses con un TAE del 4%. Este producto cuenta con algunas condiciones, la más destacada es el importe mínimo de 1.000 euros y un máximo de 30.000. Para poder contratar el depósito es necesario tener domiciliada una nómina de más de 900 euros o autónomos por un importe superior a 275 euros. Otra opción es contratar un fondo de inversión o plan de pensiones por importe igual o superior a 5.000 euros.

Banco Mediolanum también ofrece en su depósito a 6 meses una rentabilidad del 4% TAE. La aportación mínima es de 10.000 euros y la máxima de 50.000. El plazo de contratación está fechado hasta el 31 de diciembre. Otra de las condiciones es que el importe invertido en el depósito deberá ser capital nuevo y, además, en el momento del vencimiento, al menos uno de los titulares del depósito debe disponer de un patrimonio gestionado como primer titular, igual o superior a 3.000 euros en la entidad. O bien, que uno de ellos tenga domiciliada la nómina o pensión.