¿Cuántos días de vacaciones le corresponden a cada trabajador al año?

Con el verano recién iniciado la mayoría de trabajadores comienzan a pensar en sus vacaciones. Pese a que este año puedan ser diferente por la situación que ha provocado el coronavirus, el descanso retribuido es un derecho de cualquier trabajador, como así lo reconoce el Estatuto de los Trabajadores e incluso la Constitución.

La normativa que regula los derechos y obligaciones de todos los empleados establece que como mínimo deberán contar con 30 días naturales al año, este período incluye domingos y festivos, al descontar esas fechas el período mínimo serían 22 días laborables. En caso de contratos que finalicen antes de un año, cada trabajador genera dos días y medio por mes trabajado.

No obstante, este el derecho básico, pero los convenios colectivos o los contratos individuales pueden determinar un período mayor, nunca menor. Si alguno de esos documentos reconoce más días de vacaciones la empresa deberá respetarlos. Además, para calcular los días de vacaciones que corresponden cada trabajador hay que tener en cuenta que el período es anual, de manera que si a lo largo del año ya se ha disfrutado de algún día libre, hay que descontarlo del cómputo total.

Por otra parte, la empresa y el trabajador se deberán ponerse de acuerdo para determinar las fechas en las que disfrutar de las vacaciones. Así, si el empleado acepta el período elegido por la empresa no habrá problema. Sin embargo, en caso de estar en desacuerdo, la normativa establece que "la jurisdicción social fijará la fecha que para el disfrute corresponda y su decisión será irrecurrible".

Pese a que la empresa, al igual que el trabajador, no puede imponer en ningún caso el período, sí puede ocurrir que el convenio colectivo establezca un período concreto para disfrutar de los días libres. Por ejemplo, el convenio puede determinar que las vacaciones se tengan que disfrutar de manera obligatoria en los meses de julio y agosto.

¿Qué ocurre si el trabajador está de baja?

Como hemos indicado las vacaciones retribuidas son un derecho y no se pueden denegar. La norma especifica que el periodo de vacaciones no podrá ser "sustituible por compensación económica", salvo extinción del contrato. Es decir, en ningún caso la empresa podrá ofrecer una mayor remuneración al trabajador a cambio de que no tenga días libres y, pese a que no se obtenga una retribución económica, la renuncia tampoco es válida.

Esa norma puede crear dudas si el trabajador está de baja laboral y el período coincide con sus vacaciones. Pese a esa situación el trabajador no pierde su derecho y podrá disfrutar de las vacaciones en otro período distinto. De igual manera que en una situación común, empleado y empresa se deberán poner de acuerdo para cuadrar las fechas.

En este caso, el empleado podrá disfrutar de las vacaciones de un año durante otro año, aunque no mantendrá ese derecho de forma indefinida. Los días libres se podrán disfrutar una vez finalice su incapacidad laboral, siempre que no transcurran más de 18 meses desde que haya finalizado el año al que corresponden esas vacaciones.