Díaz niega el problema de vacantes y culpa a las "excesivas" horas extra sin pagar. 

"España no tiene un problema de vacantes" ha asegurado la ministra de Trabajo y Economía Social este jueves, apenas tres días después de que la patronal Cepyme volviese a poner el acento en los problemas que enfrentan para encontrar empleados que encajen en los puestos ofertados. Yolanda Díaz ha restado importancia a los datos compartidos por la representación de las pymes por tratarse de una "entidad privada" y se ha referido a los datos públicos compartidos este mes para constatar que el problema de vacantes se reduce a unos sectores y puestos muy específicos.

Esta materia ha enfrentado a patronal, sindicatos y Gobierno durante los últimos meses, dado que los primeros detectan serias dificultades para encontrar candidatos en sus barómetros internos y los sindicatos, solo conceden que existen problemas en puestos muy concretos. No obstante, desde el entorno de la ministra se niega que se haya producido un cambio relevante en el número de ofertas de acuerdo con los datos del INE. "No somos ni Estados Unidos, ni siquiera está en la media de vacantes de Europa" ha zanjado. La titular de Trabajo ha subrayado que el problema del mercado laboral se focaliza en las "excesivas" horas extra no remuneradas y en la tasa de paro, que se mantiene por encima del 11% pese al crecimiento del empleo.

La tesis del Ministerio contrasta de plano con la defendida desde las oficinas de la CEOE que acusan un grave desajuste entre la formación y las habilidades de las personas paradas y las demandadas por el mercado de trabajo. Asimismo, los empresarios apuntaron el lunes a que la despoblación estaba íntimamente ligada con esta problemática, dado que los jóvenes abandonan las zonas rurales y las pymes no encuentran relevo generacional para la industria, la agricultura y el comercio.

Entre un cúmulo de factores, los empresarios también aprovecharon la presentación del informe elaborado por Cepyme para señalar a algunos subsidios públicos como obstáculos para cubrir estos empleos. La patronal entiende que la imposibilidad de compatibilizar el Ingreso Mínimo Social u otras subvenciones sociales con un empleo impide que esta población en edad de trabajar acceda a un puesto a tiempo parcial, lo que reprochan que en la actualidad se da con "cobros en negro", es decir, en forma de economía sumergida.

“España no se puede permitir que las empresas que pueden crecer no lo hagan por no encontrar trabajadores para ello”, reprochó Gerado Cuerva. Actualmente 7 de cada 10 pymes que están en búsqueda de trabajadores aseguran tener problemas para encontrar candidatos, según el barómetro elaborado por Cepyme. Un dato no menor, puesto que el 44% del total de compañías consultadas dicen querer ampliar sus plantillas, mientras las empresas de pequeño tamaño -0 a 50 trabajadores- representan el 99% del tejido empresarial en España.