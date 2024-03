Diferencias entre la deuda buena y la deuda mala

Aunque casi nunca es bueno hacerlo, en ocasiones no queda más remedio, al ser la única vía para poder comprar una vivienda o un coche. Por este motivo, conviene conocer los diferentes tipos de deuda existentes, así como saber distinguir entre la deuda buena y la deuda mala.

Antes de hablarte en profundidad de cada una de ellas, es necesario que sepas que la principal diferencia entre ellas es el uso que se hace de las mismas, si bien también se pueden llegar a distinguir por el nivel de endeudamiento que provocan en la persona que recurre a ellas.

¿Qué es la deuda buena?

Cuando hablamos de deuda buena nos estamos refiriendo a aquellas que están destinadas a la adquisición de un activo. Dicho de otra forma, son aquellas que sirven para financiar algo que puede llegar a suponer ingresos adicionales con el paso del tiempo, es decir, te ayudarán a tener más dinero en el futuro del que has solicitado prestado junto a los intereses, o que haya aumentado de valor una vez liquidada.

Un claro ejemplo lo encontramos en las hipotecas para la compra de una vivienda, cuando esta se compra a un precio razonable, o bien cuando esté destinada al alquiler, de forma que puedas llegar a estar ganando dinero mientras pagas la deuda, unos ingresos que serán superiores una vez pagada la deuda de la hipoteca.

También se puede considerar una deuda buena, aquella que sirva para financiar estudios o formación o que suponga una inversión para crear o acelerar un negocio, así como cualquier otra deuda que pueda ayudar a medio o largo plazo a incrementar nuestros ingresos. Se tratará de casos en los que se podrá disfrutar de un dinero que no se posee generando una deuda cuyo interés será mucho más reducido del beneficio que aportará en el futuro.

Aquellas personas que son capaces de utilizar en su beneficio la deuda buena, tienen oportunidades de poder ganar dinero.

¿Qué es la deuda mala?

La deuda mala, por su parte, es todo aquello que no se puede incluir dentro de la definición de deuda buena, es decir, aquellos préstamos que se adquieren con el fin de pagar caprichos que no se pueden pagar en este momento. Por lo general se trata de deudas relacionadas con el consumo, siendo créditos que se emplean para comprar un pasivo, algo que no generará ningún ingreso en el futuro.

Existen una infinidad de ejemplos de este tipo, que van desde los préstamos para la compra de un nuevo smartphone o una televisión, para financiar una boda o para irse de vacaciones. La deuda mala está formada por la deuda de los préstamos personales, las tarjetas de crédito y los créditos al consumo, además de ser deudas que en la mayoría de los casos poseen tipos de interés muy altos.

Para evitarlas se recomienda esperar a tener un dinero ahorrado para adquirir ese bien, evitando así endeudarse para poder disfrutar de algo que en ese momento no puedes adquirir. De igual modo, hay que ser consciente de que pagar un producto a plazos cuya deuda tarde más en pagarse que la vida útil de ese bien no tiene demasiado sentido, y se debe tratar de ser realista con las posibilidades de cada uno, evitando de esta manera, por ejemplo, adquirir una vivienda mucho más grande de lo necesario, ya que deberás trabajar mucho más tiempo para poder pagarla, afectando de forma notable a tu economía familiar y personal.