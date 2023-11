¿Dónde invertir los ahorros para combatir la inflación y no perder dinero?

La inflación está haciendo mella en los ahorros de los españoles, por eso muchos se preguntan cómo combatirla para no empobrecerse. Sin embargo, hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo con el IPC actual no es tan fácil, sobre todo para los ahorradores más conservadores que no quieren jugarse su dinero. Existen diferentes fórmulas para conseguir mayor rentabilidad por el dinero y aumentar con ello el dinero ahorrado.

En septiembre, el IPC se situó en un 3,5% interanual. ¿Qué opciones tiene un perfil conservador para igualar esa cifra o, al menos, acercarse?

¿Qué rentabilidad dan los depósitos?

El incremento de la rentabilidad de los mejores depósitos ha vuelto a poner estos productos en el radar de los ahorradores. Ahora, se puede conseguir una rentabilidad superior al 4% con un plazo de seis o doce meses, explican fuentes del comparador de productos financieros HelpMyCash.com.

Banca Sistema está pagando un 4,4% TAE a un año a partir de 20.000 euros con la protección del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) italiano.

Banca Progetto, que también opera bajo el paraguas del mismo FGD, ofrece un depósito a un año al 4,3% TAE contratable desde 10.000 euros.

A corto plazo, destaca el Depósito Facto al 4,06% TAE con una duración de seis meses y disponible desde 5.000 euros. El FGD de referencia vuelve a ser el mismo, pero, en este caso, el depósito es español, ya que el banco tiene sucursal en España, por lo que el cliente recibe los intereses con los impuestos ya descontados.

El único depósito al 4% TAE disponible actualmente que está protegido por el FGD español es el Depósito 4.0 de Banco Mediolanum, que tiene un plazo de seis meses. Puede contratarse desde 10.000 euros. Eso sí, en este caso es necesario tener un patrimonio de al menos 3.000 euros en productos de inversión o domiciliar una nómina o una pensión de mínimo 700 euros para conseguir esta rentabilidad.

¿Cuánto dinero puedo ganar con una cuentas remunerada?

Los depósitos combinan bien con las cuentas, que, aunque tienen un interés inferior, permiten retirar el dinero en cualquier momento sin penalización. Así, se puede destinar una parte de los ahorros a un plazo fijo, la que tengamos claro que no vamos a necesitar, y otra a una cuenta para recuperarla en caso de necesidad, señalan en HelpMyCash.

La opción más rentable sin ataduras es la cuenta de ahorro de Banca Progetto al 3,25% TAE, pero requiere una inversión mínima de 10.000 euros.

La cuenta remunerada de EBN renta al 3% TAE para los primeros 10.000 euros y al 1,50% para el resto hasta 50.000 euros (para que la cuenta devengue intereses el saldo mínimo tiene que ser de 3.000 euros).

EVO Banco acaba de mejorar la rentabilidad de su Cuenta Inteligente hasta el 2,85% TAE para un saldo de hasta 30.000 euros. El banco garantiza esta rentabilidad hasta enero de 2025.

¿Qué son las Letras del Tesoro?

Otra opción conservadora que durante el último año ha ganado mucha popularidad son las letras del Tesoro. Durante las subastas de octubre, el interés medio de los títulos a tres meses fue del 3,5%, mientras que para plazos de seis, nueves y doce meses el rendimiento fue del 3,8%.

¿Cómo contratar un fondo monetario?

Los fondos monetarios también están viviendo un buen momento. Su patrimonio ha crecido un 97% en los últimos doce meses, según Inverco. Las subidas de tipos del Banco Central Europeo han empujado la rentabilidad y el atractivo de estos productos que, precisamente, buscan un rendimiento acorde a los tipos de interés de cada momento.

La Cartera Ahorro de InbestMe, por ejemplo, tiene una rentabilidad esperada del 3,50% (la entidad ha aumentado recientemente la TIR). Aunque el capital no está garantizado, este producto tiene un riesgo muy bajo (uno sobre siete) y permite ganar más que las cuentas remuneradas con la ventaja de que el dinero se puede retirar en cualquier momento.