¿Dónde puedo hacer la declaración de la Renta gratis?

La declaración de la Renta es un trámite obligatorio para más de once millones y medio de contribuyentes en España. Solo quedan exentos aquellos que no superen los límites de cada uno de los rendimientos por los que se tributa. Por ejemplo, para los rendimientos del trabajo el límite para estar obligado a presentar la declaración es de 22.000 euros si has tenido un solo pagador o 14.000 euros, si has tenido dos o más pagadores.

Con la declaración de la Renta cada contribuyente ajusta cuentas con Hacienda sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). A través de las retenciones aplicadas a lo largo del año se anticipa el pago de ese impuesto, pero esos importes pueden ser superiores o inferiores de lo que corresponda según las circunstancias personales de cada contribuyente. Así, el resultado de la declaración puede ser a pagar a Hacienda, a devolver para el contribuyente o igual a cero -no recibirá ni habrá que pagar-.

Para completar la declaración hay que rellenar con todos los rendimientos que se han obtenido a lo largo del año junto con los datos personales. Se trata de un trámite complejo o pesado para algunos, que prefieren recurrir a otros para que les ayuden a completar y enviar la declaración de la Renta. Muchas gestorías se dedican a ello, pero también es posible tener ayuda sin necesidad de un coste adicional. La propia Agencia Tributaria lo ofrece.

A través de Internet

Desde que el día 11 de abril comenzó la Campaña de la Renta, todos los contribuyentes pueden acceder a un borrador de su declaración. Este documento está disponible a través del servicio de RENTA WEB de la Agencia Tributaria, dentro de Gestiones destacadas y en el Servicio de tramitación borrador /declaración. Para acceder será necesario indicar el DNI y su fecha de validez. Y finalmente al borrador se podrá acceder con el sistema Clave PIN o con el número de referencia casilla 505 de la declaración del año pasado.

Hacienda elabora este borrador con los datos que tiene de cada contribuyente. Esto es importante destacarlo porque es posible que al ministerio que dirige María Jesús Montero se le escape algún dato que permita acceder a reducciones o deducciones o que, incluso, den lugar a un error que conlleva sanciones económicas. Por eso, siempre es importante revisar el borrador antes de entregarlo. La Agencia Tributaria recuerda que cada contribuyente es responsable de su declaración y de los posibles errores que se incluyan.

Con cita previa por teléfono o en las oficinas

Para quienes quieran evitar los trámites digitales, la ayuda directa también es posible por teléfono o en las propias oficinas de la Agencia Tributaria, aunque siempre que se tenga cita previa.

Desde el 3 de mayo será posible pedir cita previa para confeccionarte por teléfono tu declaración de Renta 2022. Esta solicitud se podrá realizar a través de Internet, de la aplicación de la Agencia Tributaria o en los teléfonos 91 553 00 71 o 901 22 33 44.

La cita previa para acudir presencialmente a las oficinas de Hacienda habrá que esperar al 25 de mayo y la solicitud se hace a través de la misma vía que la atención telefónica. Al realizar este trámite es importante diferenciar de la solicitud de cita previa general, que no será válida para la Campaña de la Renta. Sea cual sea la opción elegida para tramitar la declaración de la Renta, hay que tener en cuenta que la fecha límite es el 30 de junio, y una vez pasado ese plazo el contribuyente se puede enfrentar a sanciones económicas.