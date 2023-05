Economía enviará a Bruselas la adenda al plan de recuperación la semana que viene

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha anunciado este miércoles que España enviará la próxima semana a Bruselas la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para poder acceder al cuarto desembolso de los fondos europeos, que debería producirse a lo largo del segundo semestre, España debía enviar a la Comisión el citado documento y hacer la solicitud antes de finales de junio.

"La semana próxima vamos a adoptar ya la adenda al plan de recuperación justamente para enviarla a Bruselas y que no se frene ese proceso para movilizar los recursos porque la fecha límite es el 2026", ha señalado la titular de Asuntos Económicos este miércoles en una entrevista en el programa 'Els Matins', de TV3. Su anuncio se ha producido dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase la convocatoria de elecciones anticipadas el próximo 23 de julio.

El Gobierno lleva meses manteniendo reuniones con los ejecutivos autonómicos, los grupos parlamentarios y los agentes sociales para la elaboración de la adenda al Plan de Recuperación, con la que se movilizarán 7.700 millones de euros adicionales en transferencias y los 84.000 millones de euros en préstamos, que se sumarán a los 70.000 millones de euros de la primera fase del Plan.

A finales de año, Nadia Calviño expuso un primer borrador de esta adenda, en la que el Ejecutivo sigue trabajando con el fin de presentar su versión definitiva y formal a Bruselas la próxima semana. Según el reglamento, el plazo máximo para remitir esta adenda es el 31 de agosto de este año. Pero España ya ha presentado formalmente la petición de los préstamos a la Comisión Europea.

Con estos recursos y las transferencias adicionales, el Gobierno pretende concentrar las inversiones y reformas en el impulso de la industrialización y autonomía estratégica en los ámbitos de la energía, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital, reforzando las inversiones de los 12 proyectos estratégicos (Perte) ya aprobados y en marcha.

"No hay tiempo que perder, lo tenemos listo y un Gobierno responsable tiene que seguir impulsando estas iniciativas", ha recalcado la vicepresidenta primera, tras negar que la inminente presentación de la adenda a Bruselas se trate de una decisión electoralista. Según ha explicado Calviño, la Comisión Europea cuenta con un plazo de dos meses, que se puede ampliar, para hacer la evaluación del documento que remita España la próxima semana. "Lo que no es responsable es frenar un proceso que es imprescindible para que España pueda seguir con esta dinámica positiva en la que estamos desde que salimos de la pandemia", ha recalcado.

Además, la vicepresidenta primera ha asegurado que el Ejecutivo va a presentar la solicitud del cuarto pago de los fondos europeos, por valor de 10.000 millones de euros, "lo antes posible". Este pago está ligado a cumplimiento de determinados hitos y objetivos, siendo el más significativo la segunda parte de la reforma de pensiones, ya aprobada.

Según ha defendido la vicepresidenta en la entrevista, los fondos europeos 'Next Generation' y todas las reformas que el Ejecutivo ha puesto en marcha a lo largo de los últimos año explican la fortaleza de la economía española, la creación de empleo y la modernización que se está produciendo. "Yo creo que es un proceso que no se tiene que parar. Por eso yo confío en que ganaremos las elecciones y podremos seguir desarrollando este proyecto porque no hay que volver atrás", ha concluido.