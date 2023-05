El Gobierno inunda el campo con 2.200 millones por la sequía en vísperas del 28M

A apenas unas horas de que se inaugure oficialmente la campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, y a las puertas de la manifestación del próximo domingo 14 de parte del campo español organizada por la plataforma SOS Rural, el Ejecutivo ha aprobado un paquete global de ayudas directas, rebajas fiscales (IBI) y de reducción de peonadas por un montante total de 2.190 millones de euros en un Consejo de Ministros extraordinario. El paquete contempla además actuaciones directas en infraestructuras hidráulicas y más compensación pública sobre seguros.

Ayudas directas

Se trata de un decálogo de medias que incluyen un importante desembolso en concepto de ayudas directas, tal y como adelanta hoy este medio, que superan los 636 millones de euros junto con el refuerzo del apoyo público a los seguros agrarios, subvencionando hasta un 70% del coste de las pólizas que incluyan la cobertura por falta de lluvias. En concreto, unos 355 millones de euros se destinarán a lo sectores ganaderos más afectados. Estos son el de carne y leche tanto de vacuno como de caprino y ovino. Para ello, se han establecido unas cuantías de 100 euros por vaca para carne y 15 por oveja y cabra para el mencionado uso; así como 40 euros por vaca y 10 euros por oveja y cabra.

De igual modo, también se creará una suerte de "fondo de ayudas para la agricultura" por un montante de 276,7 millones de euros. Otra actividad también beneficiada será la apicultura que recibirá ayudas directas por un presupuesto de 5 millones de euros, por el impacto de la sequía sobre la polinización y la producción de miel.

Préstamos bonificados

De igual modo, como en paquetes anteriores, se habilitan también una ampliación de 20 millones de euros para los préstamos bonificados de la Línea ICO- MAPA- SAECA que pueden alcanzar hasta un 15% del principal. Esto supone una continuidad respecto al decreto de marzo de 2022. También se amplian los avales SAECA (Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria) en 3 millones de euros. Hace un año se dotó a esta medida de 2,7 millones de euros, ampliado luego a otros 2 millones más.

En este sentido, el ministro de Agricultura Luis Planas, ha apuntado que "estamos en un episodio fuerte, venimos de un 2022 particularmente duro y, en los próximos meses, no habrá condiciones muy claras, con menores lluvias y que puede afectar a las campañas agrícolas al o largo del año". En este sentido, el ministro ha destacado que este "fondo" permite adoptar las medidas de apoyo que se necesiten según las circunstancias. "Siempre en concertación con las comunidades autónomas", ha añadido el ministro.

Pendientes de Bruselas

Preguntado sobre la petición a la Comisión Europea para recibir apoyo financiero de la 'reserva agrícola de crisis', Planas ha asegurado que continúan las conversaciones y se está facilitando a las autoridades comunitarias toda la información requerida. "El próximo miércoles 24 de mayo me desplazaré a Lisboa para reunirme con mi colega portuguesa para llevar, de forma coordinada, una iniciativa en materia de sequía", ha apuntado el titular de Agricultura quien ha reconocido que "los tiempos de Bruselas son lentos". En este sentido, ha apuntado que el 30 de mayo habrá un consejo de ministros europeos de Agricultura pero añade que "muy probablemente todavía no sabremos si está decisión estará tomada". De igual modo, Planas ha añadido que siguen los contactos con la Comisión Europea sobre la posible utilización de los fondos no ejecutados del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) para que las autonomías financien medidas antisequía.

Fiscalidad y seguros agrarios

De igual modo, también se refuerza el apoyo público a los seguros agrarios en 40,4 millones de euros permitiendo subvencionar hasta el 70% del coste de las pólizas ya contratadas, que es el máximo permitido por la normativa europea, y que contemplen los riesgos por sequía. Tales son los casos de cultivos de secano de herbáceos extensivos, el olivar, el almendro, la uva de vinificación, endrino, remolacha, etc... Dsde Agricultura, vienen insistiendo en los últimos días en que de cara a este año el presupuesto destinado a subvencionar estos seguros durante este año es de 317,7 millones de euros frente a los 257,7 millones de 2022.

Precedentes: Módulos y seguros agrarios

Las medidas aprobadas, en el Consejo de Ministros de este jueves, llegan dos semanas después de la publicación de la modificación en los módulos del IRPF que establece una reducción general del 25% en el rendimiento neto en este impuesto para todos los sectores agrícolas y ganaderos, que desde el Gobierno han venidido como un apoyo al campo por la sequía pero que ya estaba previsto con anterioridad por la guerra en Ucrania. Además se introducen otras reducciones, del 50%, para cultivos como el olivar , el almendro y la apicultura, así como del 30% en otros cultivos como los cereales y la actividad ganadera. Una rebaja fiscal que, en el Gobierno, estiman en 1.807 millones de euros.

También, desde Agricultura, vienen insistiendo en los últimos días en otra medida adoptada de cara a este año, y que cobra un fuerte protagonismo en este contexto de sequía: el refuerzo de la subvención pública a los seguros agrarios. En concreto, el presupuesto destinado a este fin durante este ejercicio es de 317,7 millones de euros frente a los 257,7 millones de 2022.

La Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) informó ayer de que la escasez de agua ya se está cobrando una elevada factura: los daños en los cereales de invierno, las leguminosas y la colza ya rondan los 300 millones de euros y alcanzan a una superficie de más de 1,5 millones de hectáreas. Esto ya lo convierte en el mayor siniestro de la historia del seguro agrario, tras superar los 210 millones de euros en 2012 y los 220 millones abonados el año pasado por una fuerte helada a comienzos de abril.

La experiencia de 2022

De cualquier modo, llueve sobre mojado (esta vez metafóricamente) ya que hace poco más de un año, en marzo, también se aprobó un decreto antisequía con medidas de carácter fiscal, laboral, financiero y estrictamente de política hídrica por un montante total de 450 millones de euros. Desde el aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social para empresas y autónomos pasando por reducciones en el rendimiento neto del IRPF (los famosos módulos), préstamos bonificados (Línea ICO MAPA-SAECA), avales SAECA y una reducción del número de peonadas para cobrar el subsidio para trabajadores agrarios o renta agraria (Andalucía y Extremadura).