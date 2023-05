Así se adapta el campo a la sequía: mayor barbecho, ayudas y controles más flexibles

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la próxima semana habla de temperaturas superiores a lo habitual en esta época del año y sin precipitaciones significativas. Todo esto tras el abril más seco de toda serie histórica, que se remonta a 1961, con apenas 4,2 litros por metro cuadrado. Ante este complejo contexto, el campo se adapta. El Fondo de Garantía Agraria (FEGA), que es el organismo dependiente del Ministerio de Agricultura que gestiona la Política Agraria Común (PAC), mantuvo hace unos días reuniones con las principales organizaciones agrarias y las comunidades autónomas. Según fuentes consultadas de Asaja y COAG, se plantearon medidas como el aumento de la tierra en barbecho hasta el 50% así como flexibilizar la tramitación, el control y cobro de las ayudas PAC. Además de suavizar la entrada en vigor del Cuaderno Digital de Explotaciones (CUE) disminuyendo las anotaciones a rellenar.

En concreto, según explica el director de relaciones internacionales y PAC de Asaja Ignacio López a 'La Información', a la petición realizada por las principales organizaciones agrarias y las autonomías de ampliar los plazos para presentar las solicitudes para las ayudas de la PAC, el FEGA ha abierto la puerta a esta posibilidad. Sin embargo, esta será más limitada de lo perseguido por el sector. En este punto, este organismo busca "un equilibrio" entre esta reivindicación y el pago de los anticipos que nadie quiere que se retrasen. Se trata de evitar "una relajación en el ritmo de presentaciones" de solicitudes que, de momento, es visto como "similar" al de años anteriores aunque se pide un esfuerzo para cumplir con los tiempos.

También habrá novedades en todo lo referente al porcentaje de tierras dedicadas al barbecho, que se incrementarán hasta el 50%, aunque desde Asaja, buscan incrementar todavía más este porcentaje así como labrar las parcelas ya sembradas, aunque no se vayan a desarrollar para evitar su mayor deterior incorporándolos al barbecho.

Pruebas para probar el impacto de la sequía

En cualquier caso, el quid de la cuestión estará en cómo demostrar el impacto concreto de la sequía y delimitar su afectación en las diferentes parcelas y cultivos. Un aspecto todavía no concretado en la práctica, aunque la denominada 'Causa de fuerza mayor' se podrá ceñir a una determinada zona, e incluso, individualizar aunque demostrarlo no será sencillo. Esto afectaría a las 'ayudas acopladas' o asociadas a la producción (dirigidas a sectores vulnerables como la ganadería extensiva, 677 millones anuales) y los 'ecoregímenes' (unos 1.107 millones/año, por cumplir con determinadas prácticas medioambientales). Para ello, habrá que aportar pruebas como fotografías georreferenciadas, facturas (compra de semillas, servicios de terceros...) y pasar por el control establecido. Pero sobre todo, demostrar que no se contradice con las metas medioambientales comprometidas.

Por ejemplo de lo anterior, según fuentes de Asaja, será lo que suceda con las ayudas asociadas a cultivos como las leguminosas y legumbres que se abonarán aunque estas no alcancen el desarrollo deseable permitiéndose también el pastoreo, según confirma el representante de Asaja. Al respecto, fuentes de COAG, recuerdan que todo esto ya lo contemplan los reglamentos europeos y citan una práctica sostenible (o ecoregímen) como la 'cubierta vegetal' para mantener la humedad. En juego, un 23% de las ayudas directas (1.107 millones anuales).

La política agraria común (Pac) Dotación total para España (2023-2027): 32.549 millones de euros (sin contar aportaciones estatales y autonómicas)



4.800 millones anuales en ayudas directas

582 millones anuales en programas sectoriales (frutas y hortalizas, vino y apicultura)

Desarrollo rural (FEADER): 1.762 millones anuales

A cada ciudadano europeo la PAC le cuesta 0,31 euros diarios y supone el 33,2% del presupuesto comunitario

Desde esta organización agraria también quisieran mayor flexibilidad en otros aspectos como el uso de fitosanitarios , ya que consideran que aplicar las limitaciones para la sostenibilidad de los suelos puede añadir más dificultades a los agricultores.

¿Qué pasa con la digitalización?

Otro punto de inquietud es la entrada en vigor del Cuaderno Digital de Explotaciones (CUE), una de las dos patas sobre las que pivotará la digitalización del campo junto al Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas (REA). El CUE sustituirá al analógico Cuaderno de Explotación (de papel) y su obligatoriedad, hasta ahora, dependerá del tamaño de las explotaciones y otras características (regadío sí o no), situándose para las fincas más grandes el próximo 1 de septiembre y, para el resto, a partir del 1 de julio de 2024. Las organizaciones agrarias han pedido que estos plazos se retrasen, aunque lo que se baraja desde el FEGA es simplificar los datos a rellenar por parte de los usuarios.

Fuentes de COAG avisan del "coste importante" que supone para muchos agricultores incorporar un cuaderno digital en el que registrar toda la información relacionada con su actividad y, añaden, que necesitarán la ayuda de empresas especializadas. Además de mostrar "dudas" sobre el uso de estos datos por parte de las administraciones públicas.

Cómo gestionar 7.150 millones anuales

El lance se torna existencial porque se trata de afinar en la gestión de los 32.549 millones de euros que recibirán los agricultores y ganaderos hasta 2027 (que luego serán complementados por aportaciones estatales y autonómicas) desde el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER). Esto supone una inyección anual de alrededor de 7.150 millones de euros. Sumémosle a lo anterior otros 1.445 millones de euros para el mismo periodo del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) de las Islas Canarias. Solo en ayudas directas (4.800 millones/año), según estimaciones del Ministerio de Agricultura, los receptores superan las 600.000 personas. Mientras que los perceptores de las subvenciones para el desarrollo rural serían superiores a los 153.000 personas.