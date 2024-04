Las eléctricas defienden más inversión en redes: "No encarecerá la factura de la luz".

Las compañías de distribución eléctrica meten presión para que se elimine el límite de inversión en redes ligado al PIB. La presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), Marina Serrano, defiende que España cuenta con los fondos europeos para poder impulsarlas sin tener que encarecer por ello la factura de la luz del consumidor.

"Las inversiones en redes para incrementar la demanda no encarecen los peajes de la red eléctrica, sino al contrario. Es como las autopistas, cuantos más coches circulen, menores tendrán que ser los peajes", subraya Serrano en declaraciones distribuidas por la patronal, en la que se integran Iberdrola, Endesa y EDP, a los medios de comunicación. En España existe un límite de inversión en redes de distribución que está ligado al PIB, por lo que solo se permite invertir el 0,13%, lo que equivale a unos 1.500 millones de euros. Según el sector, las inversiones deberían situarse entre los 2.500 y 3.500 millones anuales.

La propia vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la puerta a su revisión hace unos meses, pero la secretaria de Estado de Energía, Sara Aasegen, cerró el debate hace un par de días. "No nos estamos planteando limitar el 'cap' en este momento. Subir el límite supone aumentar los peajes al consumidor", dijo a su llegada al Consejo informal de Energía de la UE. Desde el Gobierno alegan ahora justo lo contrario que defiende Aelec y aseguran que incrementar el límite también aumentaría el recibo eléctrico.

En riesgo los objetivos climáticos y el crecimiento económico

Serrano advierte de que si no se abordan los proyectos de desarrollo de las redes de distribución eléctrica ya mismo, no solo se está generando un riesgo en el cumplimiento de los objetivos climáticos, sino que también se limita el crecimiento económico de España. En este sentido, apunta que se perdería la oportunidad que ofrece la descarbonización, al reducirse las externalidades positivas en materia de inversión, crecimiento, I+D, empleo e impuestos de los nuevos proyectos industriales a los que no es posible brindarles acceso a la actual red, conllevando a su vez a un "riesgo de fuga de las inversiones hacia otros países en los que el conseguir el acceso a la red sea más sencillo".

"Tampoco debe olvidarse el impacto más directo: la ralentización de las inversiones en redes lastra el impulso tractor en toda una cadena de valor industrial, mayoritariamente nacional", apunta. La directiva es directa y avisa de que en otros países no se imponen restricciones a la inversión en redes eléctricas y, además ,se hacen "esfuerzos" por configurar un marco favorable.

Pide una regulación más "proactiva y dinámica"

"La propia Comisión Europea, consciente de la necesidad de acelerar el despliegue de esta infraestructura, ha presentado recientemente su Plan de Acción para las Redes Eléctricas, para asegurar que Europa cuente con una infraestructura de red moderna que permita tanto a consumidores como a empresas beneficiarse de una energía más barata y limpia. Para lograr este objetivo, la reforma europea de diseño de mercado plantea la necesidad de reconocer las inversiones anticipadas", subraya Serrano.

La presidenta de Aelec insiste en que para lograr la consecución de los objetivos de transición energética, "la regulación y los reguladores deben cambiar su enfoque tradicional, reactivo y gradual, hacia una visión proactiva y dinámica". "Para ello es esencial que los distribuidores puedan invertir anticipando las necesidades futuras de las redes. Desde Europa nos marcan la senda, y no podemos desde España desaprovechar esta oportunidad ya que de no afrontar el desarrollo de las redes de distribución perjudicamos al consumidor al no permitirle beneficiarse de la reducción de costes futuros que conlleva la electrificación de la economía", reitera. “

Penalización para el consumidor industrial

Considera también que la falta de desarrollo de las redes de distribución eléctrica en España impide que el consumidor industrial pueda beneficiarse de la reducción de los precios de la electricidad. Asimismo, resalta que sin redes no será posible la integración del almacenamiento, "siendo esta una infraestructura indispensable para un mejor aprovechamiento renovable".

"Tanto la demanda industrial, como el almacenamiento, como los centros de datos a día de hoy están a la espera (casi 6 GW de solicitudes de conexión a la red no han sido consideradas, un 15%-20% de incremento de la demanda nacional) de la concesión del acceso y conexión que necesitan para el desarrollo de su actividad en España. De no impulsar el desarrollo de la red en los términos que exige el PNIEC, corremos el riesgo que toda esta demanda se marche a otros países europeos atraídos por sus fuertes planes de inversión en redes. Los países de la Unión europea están estimando más que triplicar los escenarios de inversión en redes hasta 2030 como es el caso de Italia, y Francia", manifiesta.