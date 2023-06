El empleo gaming se dispara con un 30% más de ofertas en el sector de videojuegos

Los avances tecnológicos, la expansión de internet y la popularidad de los eSports han impulsado un crecimiento continuo en la industria. Los juegos se han vuelto más accesibles y realistas y han generado empleos en áreas como las de desarrollo y marketing. Además, desde la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) o InfoJobs prevén que esta tendencia continúe con nuevas innovaciones y oportunidades en el futuro.

Dentro del sector de los videojuegos, los deportes electrónicos han experimentado un crecimiento significativo en España y, a día de hoy, su desarrollo está en pleno auge, según recalca AEVI. Además, esta misma asociación indica que el año pasado ya alcanzaron una facturación de aproximadamente 34 millones de euros y estiman que, para 2026, duplique su tamaño llegando a generar 53 millones de euros.

Por su parte, España se ha consolidado como el cuarto mercado más grande de videojuegos en la Unión Europea, con una base de más de 18,2 millones de jugadores. Sin embargo, este sector no solo ha adquirido importancia económica sino que también destaca por su capacidad de crear empleo. A partir de 2022, la UE ha reconocido a la industria de los videojuegos como un sector creativo prioritario, lo que refuerza aún más su potencial para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo en España.

Aumento del 47% en empleo de desarrolladores



En el marco de esta situación, InfoJobs, la plataforma líder de empleo en España, ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de esta actividad en el mercado laboral nacional. A través de su herramienta de Job Markets Insights, se ha observado un incremento del 31% en las ofertas de empleo digitales relacionadas con los videojuegos entre mayo de 2o22 y abril de 2023, en comparación con el mismo periodo del año anterior. En este contexto se han registrado aproximadamente 1.400 ofertas de empleo vinculadas al mundo del gaming.

Además, la directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, Mónica Pérez, indica que a pesar de no tratarse de un porcentaje "extremadamente alto", el sector de los videojuegos muestra una clara apuesta por la digitalización y las tecnologías, lo cual tiene sentido dado su potencial crecimiento y las inversiones asociadas.

"Esta industria ha sido testigo de un crecimiento continuo, con un incremento superior al 10% en los últimos años. Este crecimiento económico de doble dígito indica que aún hay margen para generar empleo en este sector en constante expansión", indica esta experta en empleo.

Por otra parte, la demanda de desarrolladores de juegos ha experimentado un aumento notable del 47%, un porcentaje significativo en comparación con otras áreas profesionales. "Este crecimiento también ha impactado positivamente en la profesión artística, posicionándose como una modalidad destacada en el ámbito laboral" asegura Mónica.

Asimismo, el experto en gaming y eSports, Emilio Hurtado, señala que "en la industria eSport se busca empleo de una manera más empresarial, por ello se demanda un tipo de empleo no solo tenga conocimientos de videojuegos sino también, 'team manager y coaches', directores deportivos, directores de comunicación, directores de marketing, aparte de muchos otros".

Unas previsiones muy optimistas

El informe Entertainment and Media Outlook 2o21-2026 España, elaborado por PwC, predice que este subsector duplicará su tamaño para el año 2026, lo que quiere decir que las previsiones de futuro son optimistas. Así lo confirma el director de eSports & Gaming en Auren España, Emilio Hurtado Ruiz, quien tras un largo recorrido en esta actividad recalca que, a pesar de que aún se está desarrollando este mercado, "las previsiones macroeconómicas son muy interesantes".

Este analista recuerda que hace no muchos años, los eSports se consideraban como un "paradigma del entretenimiento del S.XXI". Sin embargo, Hurtado señala que siguiendo la estela de los videojuegos, "no nos debería extrañar que para 2030 este mercado se convierta en una de las principales opciones del entretenimiento". Además, esta buena salud no se debe solo al impacto que tiene en España, sino que cada vez más hay clubs internacionales que se dedican a esta práctica.

El experto en gaming y eSports confirma a 'La Información' que son muchas las inversiones multimillonarias que se están realizando por parte de los futbolistas españoles, como por ejemplo el jugador del Chelsea F.C, César Azpilicueta o el futbolista francés del Manchester City, Aymeric Laporte quienes ven en el mercado una rentabilidad a largo plazo.