Escrivá roza el objetivo de 600.000 hogares con el IMV tres años después

Más de 1,6 millones de ciudadanos se benefician ya del Ingreso Mínimo Vital (IMV) al término de febrero, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De acuerdo con este registro, la ayuda llega ya a 576.097 hogares, una cifra que se aproxima al objetivo fijado por el ministro José Luis Escrivá para finales de 2022 (600.000). Sin embargo, cerca de tres años después de haberse puesto en marcha en el contexto de la fase más crítica de la pandemia, no se alcanza esta meta. En los últimos 28 días, la cartera ha sumado unas 13.000 personas a la lista de beneficiarios (frente a los 11.000 que añadió en enero), por lo que a este ritmo el objetivo podría superarse en menos de tres meses.

Este 'acelerón' se ha dado después de que la cartera haya reforzado su campaña de promoción de la prestación con una carpa informativa que acompaña al autobús del IMV que lleva meses recorriendo el país. El ministerio identificó que un importante número de personas no estaban solicitando la ayuda por no entender el procedimiento o incluso desconocer la existencia de la ayuda y parece que la estrategia está teniendo resultados. Sin embargo, el número de personas que se quedan al margen de la prestación es incierto, dado que no existe un registro oficial de personas vulnerables.

El equipo de Escrivá fijó en 850.000 el número de hogares que serían potenciales beneficiarios en el momento de su lanzamiento, en el segundo trimestre de 2020. Por lo que a pesar de la evolución positiva del último mes, el alcance de la prestación es limitado si se toma como referencia esta cuantía. No obstante, es complicado que esta cifra llegue a abarcarse, dado que la prestación cuenta con el requisito de contar con un empleo o estar en búsqueda activa de uno, con el objetivo de que los beneficiarios no se vean animados a dejar de lado el mercado laboral. Pero esta condición impide que los hogares que subsisten a través de la economía sumergida puedan acceder a ella.

Desde el Gobierno, han destacado un mes más el potencial del IMV en la reducción de la pobreza infantil, puesto que el 42,9% de los beneficiarios son menores, un total de 701.145. Además, la mayoría de familias que obtienen la ayuda tienen al menos un menor entre sus integrantes (el 66%), lo que suman más de 886.000 hogares. Por otro lado, el Ministerio ha celebrado el avance del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), la ayuda que oscila entre los 100 y los 50 euros y cumplió un mes en enero. El número de estas prestaciones ha superado en febrero las 327.000.

Además, la cartera ha destacado que en dos de cada tres hogares a los que llega el IMV tienen como titular a una mujer. Ellas también son mayoría entre las personas atendidas por el autobús del IMV, ya que suponen el 67%. Por otro lado, los datos aportados por el Ministerio de Seguridad Social, evidencian que los potenciales beneficiarios siguen enfrentando fuertes trabas para acceder a la prestación, dado que el 54% de las personas atendidas ya habían solicitado la prestación con anterioridad.