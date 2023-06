España está a la cabeza de Europa con el permiso de paternidad de 16 semanas. 

El denominado 'permiso por nacimiento y cuidado del menor', antes conocido como de maternidad o paternidad, ha entrado en campaña, después de que tanto PP como PSOE hayan esbozado sus propuestas para ampliarlo. Los principales partidos del plano nacional entienden que esta es una de las medidas principales para facilitar la conciliación entre la vida laboral y privada, por lo que a derecha e izquierda se aboga por su extensión, a pesar de que actualmente España está a la cabeza de Europa en los derechos del padre o segundo progenitor, tras haber igualado ambos permisos a 16 semanas desde enero de 2021.

La mayoría de países del entorno europeo cuentan con permisos de paternidad mucho más reducidos que el español, de media se sitúan en las dos semanas y son casi una excepción los que superan el mes, según refleja el informe 'Leave Policies and Related Research 2022' elaborado por la universidad alemana FernUniversität in Hagen. En países como Bélgica, República Checa, Irlanda, Dinamarca o Reino Unido el segundo progenitor solo puede ausentarse dos semanas de su puesto de trabajo tras el nacimiento del bebé, mientras que en Francia, Austria o Portugal el permiso es de casi un mes, si bien en el país vecino se recoge la posibilidad de que sean más días si reparte los días de permiso con la madre biológica.

No obstante, en otros lugares como Rumanía, Países Bajos, Luxemburgo, Letonia, Hungría o Malta, el permiso destinado al padre es inferior a los 10 días, siendo el archipiélago el caso más extremo, con apenas un día de permiso en el sector privado y cinco en el caso de ser un trabajador público. Al tiempo que en otras zonas como Croacia no se concibe un permiso específico, sino que se abre la posibilidad de que el segundo progenitor acceda a los denominados por el informe como "permisos parentales", destinados al cuidado de los hijos durante sus primeros años de vida. Si bien, en esta categoría las modalidades son muy dispares entre países y mientras que en algunos se ofrece un permiso remunerado al 100%, en otros solo ofrece una protección frente al despido.

Esto hace que España se haya situado a la vanguardia en los permisos destinados al cuidado del recién nacido, aunque otros países miembro cuenten con más políticas destinadas a la conciliación, una vez superados los primeros meses. Los permisos destinados a la madre biológica también son más extensos en otros países de la Unión Europea, como Alemania (145 días) o Francia (165), donde se permite que la mujer disfrute de parte del permiso en los últimos meses del embarazo. Una política que ha replicado España, donde las mujeres pueden disfrutar de parte de su permiso desde cuatro semanas antes de la fecha programada para el parto.

Permiso de 16 semanas para madres y padres

El Consejo de Ministros aprobó este cambio junto a la ampliación a 16 semanas de permiso en marzo de 2019, con una equiparación progresiva que fue desde las 8 semanas en 2019, se elevó a las 12 en 2020 e igualó la baja concedida a las madres biológicas al enero siguiente. El Gobierno de Pedro Sánchez defendió esta política como un "paso importante en la consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y del principio de corresponsabilidad de ambos progenitores". El real decreto fue convalidado un mes después por la Diputación Permanente del Congreso, con los votos en contra del Partido Popular, que reprochó que el Gobierno hubiera llevado esta norma a la Cámara en la precampaña de las elecciones generales.

El permiso de 16 semanas fue una propuesta original de Unidas Podemos, que registro la iniciativa como proposición de ley durante la última legislatura de Mariano Rajoy, sin embargo, esta no tomo forma hasta la llegada de los socialistas al Gobierno a través de la moción de censura. No obstante, la plataforma Sumar, en la que se integra esta formación para las próximas elecciones generales, no ha avanzado nuevas propuestas al efecto. Yolanda Díaz ha centrado sus iniciativas en materia de conciliación en la reducción de la jornada laboral, hasta las 37,5 horas en 2026 y las 32 horas para la próxima década. Un enfoque que no comparten PP y PSOE, que han tomado la delantera de cara a los próximos comicios.

Sánchez avanzó la semana pasada que el programa de su partido incluiría la extensión de los permisos por nacimiento hasta las 20 semanas, aunque las tres adicionales no serían de baja al uso, sino de trabajo a tiempo parcial. En cambio, el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a ampliar este permiso hasta las 26 semanas para las familias monoparentales, con el objetivo de ayudar a las familias, que ha asegurado, centrarán su campaña electoral. El PP también ha prometido acompañar esta medida con un permiso de cuatro meses que podrán disfrutar los padres y madres con hijos de hasta ocho años y un permiso extraordinario para cuidadores de otros cinco días laborables al año.