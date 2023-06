Feijóo propone una batería de ayudas económicas para apoyar a las familias

La carrera electoral va tomando impulso y los partidos polñiticos comienzan a esbozar sus propuestas de cara al próximo 23- J. Este domingo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que, frente a los intentos del Gobierno por “imponer modelos de familia por cuestiones ideológicas”, su partido apoyará las familias con medidas concretas.

“Frente a aquellos que pretenden politizar las familias, nosotros no lo haremos: lo que haremos serán buenas políticas para las familias”, ha subrayado Feijóo, en un acto de precampaña celebrado en Salamanca. Para el líder del PP, en las próximas elecciones “está en juego un modelo de sociedad”, por lo que “no se trata de cambiar por cambiar de gobierno, sino de garantizar los modelos de familia que tenemos en nuestro país, de ayudarles y no de imponerles nuestras ideologías porque son nuestras”.

El candidato del PP ha reprochado al presidente Pedro Sánchez que, en sus cinco años de Gobierno, haya intentado politizar a las familias y definido modelos de familia “correctos o incorrectos”; que haya presentado “un listado muy grande de tipos de familias y un listado muy pequeño de medidas de apoyo”, una tendencia que el PP busca revertir.

Batería de ayudas económicas

“Vamos a ayudar a que España sea un buen país para tener hijos, y esto no se hace con más política en sus vidas, sino con medidas concretas”, ha dicho antes de pasar a enumerarlas. Feijóo ha planteado cuatro áreas de atención específica con medidas concretas de apoyo a las familias, “porque tener un hijo o hija no puede ser un lujo”: natalidad, conciliación, educación infantil y redes sociales.

Así ha propuesto bonificar a los empleadores la contratación de madres trabajadoras, aumentar la prestación por hijo a cargo desde el quinto mes del embarazo, aumentar el mínimo familiar en el IRPF por segundo hijo y sucesivos, acordar la creación de un “banco de horas” con las empresas para asegurar la conciliación y ampliar los permisos de maternidad y paternidad de familias monoparentales, entre otras.

En materia de Educación, Feijóo ha asegurado que se propone ampliar los horarios de las instalaciones educativas para usarlas en vacaciones y puentes, recuperar los centros de educación especial y garantizar la educación infantil de 0 a 3 años cofinanciada por el Gobierno y las autonomías.

Además, ha señalado que es el momento de devolver a los padres el control de la educación de sus hijos y el interés por no dejar desprotegidos a los niños ante internet, para lo que se propone pactar con las empresas la posibilidad de restringir al acceso a determinados contenidos.

Feijóo ha agradecido la participación en el acto de la Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada (Amanda), y de la asociación Autismo España, ya que “el ejercicio de humildad del político que espera servir a los ciudadanos empieza por escucharles”.

Feijóo califica como "gran presentador" a Sánchez

En el mismo acto, Feijóo ha ironizado sobre la capacidad del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como "gran presentador" después de la serie de encuentros que ha realizado en los últimos días con distintos ministros, y le ha animado a que lleve a sus "shows" a la responsable del área de Igualdad, Irene Montero.

El líder del Partido Popular ha reconocido "algunas habilidades" de Sánchez como que "es un gran actor, porque puede defender con igual convicción una cosa y su contraria". "Lo que no sabíamos es que era capaz de realizar estos shows, en los que resulta que se pone a entrevistar a sus ministros", ha apostillado.

"Realmente, ha acreditado que no solamente es un gran actor, es un gran presentador", ha añadido antes de continuar diciendo: "Estamos todos muy interesados, muy interesados en algunas entrevistas, que supongo que hará, supongo que entrevistará al conjunto de ministros y ministras que ha cesado durante estos cinco años". "Y hay una que no me voy a perder, que es la entrevista del entrevistador Pedro Sánchez y la ministra Irene Montero, no nos vamos a perder una entrevista con tanta audiencia que va a reventar los 'share' de cualquier televisión", ha añadido.