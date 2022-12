Estos son los 10 pueblos con más paro en España: ¿cómo salir del desempleo?

La tasa de desempleo en España con respecto al resto de países de la eurozona es preocupante, especialmente en algunos municipios repartidos a lo largo y ancho de la geografía española, aunque no hay que perder de vista que el ranking lo lideran varios pueblos de una misma provincia. Y es que no cabe duda de que el paro es uno de las principales frentes a los que debe atacar el Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por la ministra Yolanda Díaz. Pero la creación de empleo también atañe directamente a la gestión de las comunidades autónomas.

Existe una región cuyo índice de parados se concentra en varias de sus provincias. Esa es Andalucía. Y es que Cádiz vuelve a liderar este podium, por otra parte, nada gratificante. No obstante, no es la primera vez que lo hace. Parece que la solución en materia laboral está lejos de que llegue a buen puerto, puesto que esta lacra en lo que a puestos de trabajo se refiere se repite año tras año. No cabe duda de que a ello se le suma el importante factor estacional, en el que las costas gaditanas no solo se llenan cada vez más de turistas nacionales, sino también de viajeros de otros países en búsqueda de sol y playa. Pero, ¿qué pasa con el empleo el resto del año?

Para ser más exactos, dieciocho de los veinte municipios con más desempleo registrado en España en el año 2021 están en Cádiz y Sevilla, mientras que las localidades con menos nivel de paro están en Madrid, Barcelona y Guipúzcoa, las regiones más ricas del país. Así lo ha hecho saber el avance del Censo de Población y Viviendas correspondiente al año pasado que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La ciudad con mayor tasa de paro en España está en el sur

Barbate ostenta desde hoy el preocupante primer lugar en este podium de municipios con mayor índice de personas en situación de desempleo, donde una cuarta parte de su población (24,3%) se encuentra sin trabajo. No obstante, le siguen de cera, con un umbral del 20% de desempleo, otras localidades de la provincia gaditana como Arcos de la Frontera (21,7%), Chipiona (21,4%) y Vejer de la Frontera (20,1%). A ellos se le suman otras ciudades limítrofes, como es el caso de La Línea de la Concepción, Villamartín, Chiclana de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Medina-Sidonia, Jerez de la Frontera, Ubrique y Puerto Real).

Por otra parte, siete se ubican en Sevilla. Estos son: Las Cabezas de San Juan, Guillena, Utrera, La Puebla del Río, San Juan de Aznalfarache y Camas. Completan el ranking la ciudad de Ceuta, con un 18,6% de paro, y Santa Lucía de Tirajana, en la provincia de Las Palmas, con un 17,6%, pese a ser uno de los municipios con mayor actividad turística del país. Entonces, ¿dónde hay que irse para conseguir una vacante?

¿Dónde encontrar trabajo en España?

En el lado contrario se encuentran las regiones con mayor dinamismo en lo que a contratación se refiere. Municipios de Madrid, Barcelona y Guipúzcoa concentran el listado de ciudades con menor porcentaje de desempleo. En el 'top 5' se encuentran, como viene siendo habitual, las madrileñas Pozuelo de Alarcón (3,9% de paro) y Boadilla del Monte (4,1%), acaparan la actividad de grandes multinacionales del sector financiero o empresarial español.