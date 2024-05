El euríbor hoy anota el quinto día de bajada: así son las hipotecas que pagarán 470 euros menos

El euríbor hoy baja de nuevo -y ya van cinco días consecutivos- y anota cifras que no se registraban desde el 8 de febrero. Siguen las buenas noticias para los hipotecados. Este 7 de mayo de 2024 se queda en el 3,642% y es buen registro para que los hipotecados sigan rebajando el precio de su hipoteca. Por delante queda saber el comportamiento durante el resto de mes, pero hay una cifra que no podemos quitarnos de la cabeza y es la de 3,862%. Así cerró de media en 2023 y contra ese dato los hipotecados que tengan que renovar su crédito a la vivienda empezarán a pagar más o menos cuota. Abril ya rompió la tendencia al alza y tras casi dos años de solo subidas hasta los hipotecados con crédito variable y revisión anual han podido restar unos eurillos a ese gasto (por ahora 4 euros). Según los expertos, hay un cambio de tendencia que se notará todavía más cuando el Banco Central Europeo muestre su política monetaria y empiece a rebajar los tipos de interés. Fecha prevista: junio.

“Los hipotecados a tipo de interés variable empiezan a ver la luz al final el túnel”. Con estas palabras, el director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Simone Colombelli, valora la bajada de cuotas. Y es que el índice de referencia ha cerrado abril de 2024 en el 3,703%, un dato tan solo 0,015 puntos más bajo que el registrado a cierre de marzo (3,718%), pero suficiente para que también sea inferior al anotado durante el mes de abril de 2023, cuando se situó en el 3,757%.

Recordemos que diciembre de 2021 el euríbor se situaba todavía en valores negativos y que, a partir de ahí, comenzó a subir de forma muy abrupta haciendo que los hipotecados a tipo variable sufrieran subidas en sus cuotas mensuales de hasta 300 euros al mes, en función de la cuantía del préstamo. "Ahora estamos viendo en el euríbor una estabilidad y una bajada de tipos, que, aunque no sea muy elevada, sí es generalizada en la banca", explica el portavoz de iAhorro.

¿Cuánto te baja la hipoteca en la revisión anual?

Como decía el director de hipotecas de iAhorro, aunque la situación actual trae consigo cierto optimismo de cara al futuro, la reducción de las cuotas es muy leve y los hipotecados no notarán un cambio significativo con la rebaja de este mes. Por ejemplo, si cogemos el caso de una persona que contrató en abril de 2021 una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años, con un diferencial del 0,99% más euríbor y que le toca ahora hacer su tercera revisión anual, vemos que apenas notará una rebaja de unos 4 euros, mientras que su cuota se encareció durante las anteriores revisiones más de 300 euros en total.

Tanto es así que, con el euríbor en él -0,487% de abril de 2021 comenzó pagando una cuota mensual de 448,98 euros, pero en la primera revisión de abril de 2022 ya ascendió hasta los 481,55 euros por la subida del euríbor (0,013%, primer dato positivo de este indicador desde febrero de 2016). No obstante, con la revisión del año siguiente llegó el mayor varapalo: la cuota se encareció casi 300 euros, hasta los 759,36 euros mensuales, porque el índice de referencia se disparó hasta registrar un valor medio de 3,757%. Y, ahora, tres años después verá su primera rebaja de 4,38 euros en su cuota, lo que la dejará en los 754,98 euros mensuales (52 euros menos al año).

Si la cuantía de la hipoteca aumentara hasta los 300.000 euros, la bajada de este año sería de 8,76 euros mensuales o 105 euros anuales porque pasaría de pagar una cuota en 2023 de 1.518,73 euros a abonar a partir de esta revisión una de 1.509,97 euros cada mes. Eso sí, en este aso el encarecimiento acumulado en su cuota mensual que habría visto esta persona desde el año 2021 se asciende hasta los 612,01 euros, por lo que la bajada actual no compensa las subidas anteriores.

Es cierto que las revisiones, además de anuales, pueden ser semestrales o trimestrales, aunque estas últimas no son habituales. Por tanto, si cogemos la misma hipoteca del ejemplo anterior, pero con revisión semestral en vez de anual, en el caso de la de 150.000 euros vemos que se empezó pagando por ella también 448,98 euros, que en la siguiente revisión apenas subió a los 449,64 euros, pero que a partir de ahí los incrementos se dispararon hasta los 786,80 euros que pagaba tras la revisión de octubre de 2023, mes en el que el euríbor marcó su nivel más alto en 15 años situándose en el 4,160%.

Eso sí, ahora, cuando haga la revisión de este mes, al estar el euríbor más bajo que en octubre, el abaratamiento será mayor que en el caso de la revisión anual: la cuota bajará hasta los 747,62 euros y, por tanto, la reducción será de 39,18 euros mensuales o, lo que es lo mismo, 235,06 euros los siguientes seis meses. Sin embargo, si sumamos los encarecimientos y restamos esta rebaja vemos que el dato es bastante negativo: la hipoteca se ha encarecido casi 300 euros en total.

Igualmente, si la cuantía de la hipoteca fuera de 300.000 euros, la disminución de cuota este mes se duplicaría: pasaría de pagar en octubre de 2023 hasta 1.573,59 euros mensuales a abonar una cuota de 1.495,24 euros (ahorro de 470 euros anuales). No obstante, igual que se duplica la bajada ahora, el encarecimiento acumulado si miramos las revisiones anteriores es mucho más elevado, con una subida de unos 600 euros en total.

¿Qué es el euríbor?

Euríbor es el acrónimo del tipo europeo de oferta interbancaria, por su definición en inglés European Interbank Offered Rate. Es decir, hace referencia a la cantidad que un banco europeo cobra a otro por prestarle dinero.

¿Cómo se calcula el euríbor?

Del cálculo del euríbor se encarga el Instituto Europeo de Mercados Monetarios (EMMI, por sus siglas en inglés European Money Markets Institute). Para ello utiliza un ‘panel de bancos’, compuesto por 19 diferentes, que informan todos los días a las 10.45 horas sobre el tipo de interés al que están dispuestos a prestar dinero a otros bancos de la zona Euro. Con estos datos y eliminando el 15% más alto y el 15% más bajo se calcula la media. El resultado, que se redondea a tres decimales, se publica a las 11.00 horas. En España, el Banco de España y el BOE recogen la información y la actualizan y publican diariamente.