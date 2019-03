Eurocoinpay, la app española que permite pagar con criptomonedas en las tiendas

Casi seis mil personas se han descargado ya desde su puesta en funcionamiento en noviembre pasado la app de la empresa de León Eurocoinpay, que permite "pagar con criptomonedas en tu restaurante favorito, en el supermercado o en la peluquería", según nos señala el CEO de la compañía, Herminio Fernández, que explica que la idea de la plataforma surgió tras un viaje a Estados Unidos donde conoció el bitcoin y vio la "gran escalabilidad que tenía está tecnología y que la sociedad lo iba a demandar". Por ello, en España "vendimos bitcoins a clientes, ofrecíamos formación y vimos la posibilidad de abrir una empresa tecnológica, pero los clientes no querían las monedas como un activo sino que querían gastar las criptomonedas”, destaca Fernández.

Eurocoimpay es, en definitiva, "el revolucionario método de pago desarrollado en España que hace fácil, lo que para muchos es lo más complicado y la manera más sencilla para hacer pagos y cobros con criptomonedas". Una de las grandes virtualidades de la pasarela son sus reducidas comisiones, apenas entre un 0,5 y 1% frente al entre 1 y 3% de las tarjetas de crédito tradicionales; su rapidez, entre 10 y 30 segundos después de la compra la empresa que emite la factura ya ha hecho efectivo el cobro, y su seguridad. "Desde su creación en 2009 nadie ha podido hackear un bitcoin porque no existe nada tan seguro como la tecnología blockchain, ya que, hasta ahora no se ha podido robar ni falsificar ninguna criptomoneda, puesto que no salen de la cadena de bloques", explica Herminio Fernández.

Considera que "las tarjetas de crédito, por ejemplo, parten de una tecnología de hace 50 años y sabemos que se roban todos los días millones en todo el mundo y esto supone unos costes añadidos que los bancos se hacen cargo y pagar unos intereses de 200.000 millones en el mundo de sobrecostes de los pagos de las transacciones porque hay que cubrir todos estos robos". Hasta la salida al mercado de la aplicación, Eurocoinpay realizó una ICO (Ofertas Iniciales de Monedas) en la que creó su propia criptomoneda, EurocoinToken, de la que ha emitido 10 millones. Según Fernández "EurocoinToken es el token asociado a toda la compañía e invertir en nuestro token significa confiar en nuestro proyecto global; en nuestra aplicación de pagos (primera y única en el mundo), en nuestra criptomoneda refugio, en nuestra plataforma de trading y en las diferentes líneas de negocio que nuestro proyecto Eurocoinpay desarrolla".

El proyecto ha recibido el apoyo de IBM, que lo subvencionó con 12.000 euros y se encuentra pasando la última criba del proyecto 20/20 de la UE para ser apoyado por las instituciones europeas. "¿Por qué Europa no va a tener una tecnología propia en base al blockchain y las criptomonedas y no tener que pagar todos los años millones de euros en comisiones y royalties a empresas norteamericanas?", reflexiona el CEO de la compañía Eurocoinpay.

Una de las mayores ventajas de la app de pagos de Eurocoinpay, que dirige directamente al cliente a establecimientos que aceptan pagos en criptomonedas, es que es la primera aplicación del mercado que permite al usuario pagar con la moneda virtual que desee y al vendedor hacer lo mismo. "Imagina poder pagar el café del bar con tu monedero Iota, la compra del supermercado con Ripple, el corte de pelo con Ether, la cena en tu restaurante favorito con Monero, la gasolina del coche con tu EurocoinToken, el alojamiento en tu hotel con Bitcoin… Eurocoinpay te permite, por primera vez, usar tus criptomonedas como método de intercambio en el día a día”.

La compañía además de la app tiene un tarjeta visa con la que poder comprar en criptomonedas y cambiar también las criptomonedas por tarjetas regalo de El Corte Inglés, Decathlon, Zara, Media Markt o Repsol. "La app, pese a lo que pueda parecer, es sencilla y al alcance todo el mundo, rápida y segura", dice el CEO de Eurocoinpay, porque "nuestro propósito es contribuir a un cambio en la economía donde las transacciones que hagamos en nuestro día a día sean más rápidas seguras y transparentes". Eso sí, el creador de Eurocoinpay clama porque en España se legisle sobre las criptomonedas porque a día de hoy 2nos movemos en la alegalidad porque nada hay legislado sobre este tema y las criptomonedas han llegado para quedarse".