Faconauto propone ayudas a la compra de coches por entregar uno de más de 15 años

La Federación de asociaciones de concesionarios de la automoción (Faconauto) ha propuesto un "plan de descarbonización social" con el que los ciudadanos de rentas más bajas tendrán la posibilidad de comprar un vehículo de hasta 5 años a cambio de achatarrar otro coche de más de 15 años de antigüedad. Adicionalmente, la patronal de concesionarios ha sugerido la creación de un plan de ayudas a la compra de vehículos que incluya a turismos de hasta un año de antigüedad, con independencia de su tecnología.

Marta Blázquez, presidenta de la organización que reúne a los concesionarios, ha propuesto estas iniciativas durante el VII Observatorio del Vehículo de Ocasión celebrado este miércoles. Blázquez también ha señalado la necesidad de desarrollar un Programa Incentivo al Vehículo Eficiente, conocido como Plan PIVE, "sin complejos".

E Plan PIVE buscaba impulsar la modernización del parque de vehículos español y potenciar el consumo eficiente otorgando incentivos por entregar un coche de más de diez años al comprar otro. Faconauto ha señalado también que la colaboración del Gobierno es necesaria para que estas iniciativas avancen y ha subrayado la importancia de contar cuanto antes con un Ejecutivo que trabaje por llevar a cabo estas medidas.

La descarbonización como objetivo de movilidad sostenible

Marta Blázquez ha dicho que "esta legislatura tiene que ser la de la descarbonización, con un enfoque global, es decir, fruto de la electrificación y de la renovación del parque", y ha añadido que "el papel del vehículo de ocasión ha de ser tenido en cuenta a la hora de diseñar nuevas medidas".

Ha añadido que el vehículo de ocasión tiene un papel "importantísimo en el rejuvenecimiento del parque" y ha afirmado que la movilidad sostenible "tiene que llegar a todos los bolsillos", al tiempo que ha recordado que hay un 75% de la población que no puede acceder a esa movilidad por motivos económicos. Según Blázquez, eso no significa que haya que privar a ese 75% de una movilidad sostenible y ha señalado que hay personas con rentas que no están ni siquiera en disposición de comprar un coche seminuevo.

"Si de verdad hablamos de descarbonización, cojamos todo el abanico de clientes y coches disponible", ha añadido la presidenta de Faconauto, que ha dicho que "2024 tiene que ser sí o sí el año de la descarbonización", pues si no, se perderá una gran oportunidad. Blázquez, que ha manifestado que es "una vergüenza nacional" que tengamos esas antigüedades de 13,1 años de media, ha indicado que es verdad que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no contemplan ayudas para adquirir coches de combustión o seminuevos.

No obstante, ha indicado que Faconauto está en conversaciones con comunidades autónomas, que entienden que algo hay que hacer, aunque no hay nada cerrado. Ha reiterado que los concesionarios necesitan un mercado en torno a 1,2 millones de unidades vendidas para mantener el empleo.

Según datos de Faconauto, los vehículos que se han transferido este año tienen una edad media de 13,1 años, acentuando la tendencia que hay desde 2020, cuando esa edad media era de 11,7 años. Un 57,7 % del mercado de vehículos de ocasión lo copan modelos de más de diez años; mientras que el segmento de entre cero y siete años, que es el atendido por concesionarios y profesionales, sólo supone el 34,8 % del total.