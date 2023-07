La Fed lanza un sistema de pagos bancarios "instantáneos" y "seguros"

FedNow es el nuevo sistema de pagos instantáneos lanzado por la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), que ha informado este jueves de que estará disponible para que las entidades financieras, de cualquier tamaño, puedan realizar las transacciones de sus clientes.

"La Reserva Federal ha diseñado el servicio FedNow para ayudar a hacer los pagos cotidianos más sencillos y más rápidos", ha explicado el presidente de la Fed, Jerome Powell, que ha ejemplificado las ventajas para los trabajadores en que será posible "recibir inmediatamente la nómina". De su lado, las empresas podrán acceder "instantáneamente" a los fondos cuando se abonen facturas pendientes de cobro.

Por el momento, 35 entidades han adoptado de entrada el sistema, al igual que el Servicio Fiscal del Departamento del Tesoro. Asimismo, 16 firmas darán soporte al procesamiento de los pagos realizados. La Fed ha señalado que una vez se despliegue el sistema en su totalidad "a lo largo de los próximos años", los usuarios podrán hacer "pagos instantáneos rápidamente y con seguridad" desde las páginas webs y 'apps' bancarias habituales.

No eliminará ninguna forma de pago

Sin embargo, el instituto emisor estadounidense ha asegurado que FedNow no es una moneda digital, y que, por el contrario, "es como otros medios de pago de la Reserva Federal, como Fedwire o FedACH". "El servicio de FedNow no es ni una divisa ni un paso hacia la eliminación de ninguna forma de pago, incluido el efectivo", ha manifestado la Fed que, en este sentido, ha recordado que el banco central no ha adoptado aún ninguna decisión sobre la emisión de una moneda digital ni lo hará hasta que la ley así lo autorice.