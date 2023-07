Feijóo cuestiona el sondeo del CIS y señala una ventaja de 7 o 8 puntos sobre el PSOE

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, "raya la malversación" por usar dinero público "para producir un efecto falso" en las encuestas.

En una entrevista con Telecinco, Feijóo ha valorado la última encuesta del CIS que ha dado por primera vez la victoria al PP en las próximas elecciones del 23 de julio con el 31,4% de los votos y entre 122 y 140 escaños, aunque no sumaría mayoría con Vox, al que le otorga una pérdida de la mitad de sus diputados.

"Me da la sensación que el señor Tezanos raya la malversación. Usar dinero público para producir un efecto falso a sabiendas debería estar tipificado", ha dicho Feijóo, que ha asegurado que el CIS "es un desperdicio de recursos económicos" que cuesta a los españoles 14 millones de euros.

El líder del PP ha señalado que "la cocina intencionada" del señor Tezanos y la diferencia entre el PP y PSOE está entre siete y ocho puntos, según los datos del CIS, pero ha asegurado que los datos que él recibe de "personas que sí saben de demoscopia" cambian "por el reajuste por error muestral". En esta línea, ha indicado que las encuestas tampoco daban al PP mayorías absolutas en Galicia, cuando era presidente, o en Andalucía, y en ambos territorios se obtuvieron.

"La mayoría absoluta es complicada, pero no imposible. Estamos a 25", ha afirmado. Sobre si dormiría tranquilo si Vox estuviera en el Gobierno, en alusión a la afirmación de Pedro Sánchez sobre Podemos antes de que fuera presidente, Feijóo ha subrayado que no lo haría si miente a los españoles "de forma continuada". Su objetivo es gobernar en solitario y solo marca dos posibilidades: "Reeditar el gobierno con los independentistas, con los populistas, con el partido comunista y con el señor Sánchez o un gobierno del PP y el señor Feijóo. No hay más posibilidades", ha expresado.