El PP igualará las ventajas de los planes de pensiones de empleo y los individuales

La sostenibilidad del sistema público de pensiones será el gran reto que enfrente el país en las próximas dos décadas, un problema al que los agentes sociales y el Gobierno han buscado dar solución a través de la última reforma de pensiones. Sin embargo, los principales actores políticos parecen estar de acuerdo en la importancia de fomentar el ahorro privado, para tener un sistema complementario en el momento de acceder a la jubilación. No obstante, los dos principales partidos discrepan en el modo de hacerlo. José Luis Escrivá ha hecho una apuesta firme por los planes de pensiones colectivos, en demérito de los individuales, un movimiento que desde el Partido Popular entienden que es equivocado.

Fuentes económicas de los 'populares' trasladan a La Información que lo "lógico" es equiparar las aportaciones máximas a los planes de pensiones de empleo o individuales que son deducibles en la declaración de la renta. Esto supone dar un giro de 180º al planteamiento del actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Con el objetivo de fomentar los planes de pensiones que pudiesen desarrollar los sectores, las empresas o la administración, Escrivá elevó hasta 8.500 euros el límite exento para los planes de empleo, mientras que redujo hasta 1.500 el máximo para las aportaciones a los planes de pensiones individuales, cuando en 2020 este ascendía a 8.000 euros.

Si Alberto Núñez Feijóo accede a la Moncloa, buscará fomentar el ahorro privado a través de las dos modalidades, en lugar de prácticamente renunciar a los planes privados de tipo individual, como ha hecho el actual Gobierno. Esta medida no está incluida en el programa económico presentado por el presidente del PP y la portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, este lunes. Sin embargo, el listado de iniciativas sí recoge su voluntad de "proteger el ahorro, la inversión y fomentar la creación de empleo" a través de una "reforma integral del sistema fiscal" basado en criterios de eficacia, equidad y sostenibilidad de los servicios públicos, según recoge el objetivo 42.

Los planes de pensiones individuales son, hoy por hoy, la alternativa más sólida para el ahorro a la pensión, ya que apenas ha comenzado a desarrollarse el primer plan de empleo sectorial en la Construcción y los planes de promoción pública estarán disponibles, como pronto, a finales de año. Escrivá decidió favorecerlos después de comprobar que los bancos estaban cubriendo el beneficio reportado a los clientes de estos planes con las comisiones, que en ocasiones rozaban el 3% y ahora su departamento ultima el reglamento necesario para ponerlos en marcha, mientras resuelve la licitación para asignar su depósito y gestión a cinco firmas financieras. La convocatoria de elecciones anticipadas ha acelerado estos plazos, pero el Gobierno parece determinado a resolverlo antes de la cita electoral del próximo 23 de julio.

Descartan aplicar la mochila austriaca

Al margen de cuáles sean los incentivos al ahorro privado, el próximo gobierno deberá hacer frente al examen de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal programado para 2025 sobre el sistema público de pensiones, con el que se deberá evaluar si el sistema de ingresos conformado en la última reforma es suficiente para cubrir un gasto creciente. El PP evita precipitarse en este sentido e insiste en que si accede a la presidencia del Gobierno consultará el estado real de las cuentas y la postura de los agentes sociales antes de elaborar una propuesta de reforma. Sin embargo, Feijóo ya adelantó que solicitaría al organismo encabezado por Cristina Herrero que adelantase esta evaluación al 2023, para iniciar esta ponderación.

Fuentes próximas al responsable económico del partido de centroderecha sostienen que no les convence ninguna de las dos vías planteadas en la reforma como 'parche' a las cuentas: elevar la cotización de los trabajadores u "otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos o una reducción del gasto", según se refleja en el texto aprobado en marzo de 2023. Sin embargo, tampoco creen que la solución sea la conocida como 'mochila austriaca', un plan individual que el trabajador traslada al cambiar de empresa y del que puede hacer uso en el caso de ser despedido, para hacer frente a sus gastos cotidianos en el caso de que la indemnización no sea suficiente para este objetivo.

En su lugar, plantean desarrollar una nueva "herramienta de flexibilidad", según se refleja en el programa titulado 'Un proyecto al servicio de un gran país'. El mecanismo guarda similitudes con el modelo con origen en Austria: se basa en aportaciones mensuales que realizan las empresas a una cuenta individual del trabajador que le acompañará durante su vida laboral. Sin embargo, presenta una diferencia sustancial, está pensado para que pueda usarse ante las "diversas contingencias de su vida laboral para ganar en equidad, eficiencia y productividad", incluso si el trabajador causa baja voluntaria de un empleo. Al menos, podrían hacerlo los trabajadores con mayor antigüedad que decidiesen dimitir.

El Partido Popular plantea que esta herramienta se nutra de las aportaciones que realice la entidad empleadora, no obstante, no valora aumentar las "cotizaciones" para sostener el poder adquisitivo de cara a la jubilación, sino que propone dividir las aportaciones que se realizan actualmente, de manera que una parte de las cotizaciones sociales que ya abonan vayan a parar a esta cuenta individual. Por el momento, la formación política no ha dado más detalles al respecto, pero este recorte en la vía de ingresos de la 'hucha de las pensiones' podría condicionar la viabilidad del sistema y presumiblemente, traducirse en una reducción del importe de las pensiones públicas, en pos de esta aportación privada.