Montoro no toca el IVA al Parque Warner o Port Aventura para cuadrar las cuentas

No habrá rebaja del IVA en las entradas a los parques de atracciones, acuáticos y zoológicos de España. Así lo ha decidido el Ministerio de Hacienda, que a pesar de rebajar el gravamen al 10% a aquellos espectáculos culturales en vivo, ha acordado que estos lugares de diversión mantendrán el tipo en el 21%. El objetivo de esta medida es cumplir con la consolidación fiscal comprometida con Bruselas.



Fue en 2012 cuando el Gobierno decidió, en un Consejo de Ministros celebrado a principios de agosto y ante la necesidad de tomar medidas de urgencia para reducir el déficit, subir el IVA a del 8 al 21% a los espectáculos: "Dentro de estos servicios mixtos de hostelería se incluyen todos aquellos prestados por salas de bailes, salas de fiestas, discotecas y establecimientos de hostelería y restauración en los que, conjuntamente con el suministro de alimentos o bebidas, se ofrecen servicios recreativos de cualquier naturaleza, tales como espectáculos, actuaciones musicales, discoteca, salas de fiesta, salas de baile y karaoke", se podía leer en el BOE.



Una vez reconducida la senda del déficit, el Gobierno ha comenzado a reducir el IVA a algunos espectáculos culturales. Así, en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, se aprobaba una reducción de la aplicación del tipo impositivo reducido del 10% a la entrada de teatros, circos, toros, conciertos y, en general, demás espectáculos culturales en vivo. Asimismo, en el proyecto de PGE de 2018 se contempla una rebaja a las entradas de cine que no se aplicará hasta que no se aprueben las cuentas públicas.

Por La Información MIRA TAMBIÉN La condición para bajar el IVA al cine: que se abarate el precio de las entradas

La novedad es que en esta reducción no se incluyen los parques de atracciones ni zoológicos. En una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado de Ciudadanos, Miguel Ángel Garaulet, Hacienda confirma que no se tocará este tipo "para no abrir nuevas categorías de bienes y servicios que puedan disfrutar de una tributación reducida ante la necesaria consolidación de las finanzas públicas".



El éxito de Port Aventura y Warner Madrid



España dispone de varios parques de atracciones que han aumentado considerablemente sus visitas en 2016. El más concurrido es Port Aventura, en Salou (Tarragona), que ocupa la sexta posición del ranking europeo. El año pasado recibió 3,6 millones de visitantes, lo que supone un aumento del 1,4 % respecto al año anterior. Solo es superado por Disneyland Paris, Europa Park, Walt Disney Studios, De Efteling y Tivoli Gardens.

Por La Información MIRA TAMBIÉN Los parques de ocio facturarán un 5% más este año, hasta los 665 millones

El Parque Warner Madrid, por su parte, es el recinto europeo que más creció el año pasado, con un incremento del 9,7% de visitantes hasta alcanzar los 1,8 millones. Con este incremento se sitúa en el décimosexto puesto en la lista de los veinte parques temáticos más visitados de Europa, según el ranking realizado por AECOM en colaboración con TEA, la asociación internacional especializada en el desarrollo de los parques temáticos y la industria del entretenimiento.



Respecto a los parques acuáticos el informe de AECOM destaca el crecimiento espectácular que registró el año pasado el Siam Park de Tenerife, que aumentó en un 15,6% su número de visitantes, superando por primera vez el millón. La asociación destaca que ese ascenso se produjo debido al aumento del turismo en Canarias.