Goirigolzarri asume las condiciones de la CNMC para dar vía libre a la fusión

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha descartado que la fusión con CaixaBank disminuya el nivel de competencia en el sector bancario español y ha asegurado que entiende las condiciones que ha impuesto la Comisión Nacional del los Mercados y la Competencia (CNMC) a la operación, que en ningún caso alteran los planes. Así lo ha señalado durante su intervención en el 'I Simposio del Observatorio de las Finanzas' organizado por El Español e Invertia, después de que la CNMC autorizase la operación pero sujeta al cumplimiento de una serie de compromisos presentados por el nuevo grupo para solventar algunos riesgos de competencia observados en determinadas áreas.

Goirigolzarri ha firmado que estas condiciones "no alteran los planes" y ha explicado que el supervisor ha visto que en banca minorista había "cierta sensibilidad e impacto en la competencia" en zonas en las que la nueva CaixaBank se convertía en la única entidad, tras la absorción de Bankia, tanto por razones de competencia como de inclusión financiera.

"Hemos propuesto a la CNMC, y le ha parecido razonable, que durante tres años mantengamos una situación especial en términos de condiciones en esos códigos postales y entiendo perfectamente las cuestiones que planteó la CNMC. Creo que la propuesta nuestra es muy razonable, muy buena para la competencia y no modifica en lo esencial nuestra estrategia", ha señalado el directivo.

El presidente de Bankia ha descartado que la fusión de CaixaBank y Bankia reduzca el nivel de competencia en el sector bancario español, como demostraría el hecho de que las empresas españolas se están financiando a tipos más bajos que las alemanas y las hipotecas se firman en el país a tipos más bajos que en el resto de Europa.

"No ha habido un descenso de la capacidad competitiva en absoluto. Son cuotas típicas dentro de la UE y, por tanto, no veo que nuestra operación signifique una reducción de competencia, como muy bien ha visto la CNMC, que ha puesto esas condiciones y ese foco que entiendo perfectamente, pero dentro de ese sentimiento general de que esto no reduce en absoluto el nivel de competencia", ha apostillado Goirigolzarri.

Preguntado por la posibilidad de que la nueva CaixaBank dé el salto internacional más allá de España y Portugal, el directivo ha explicado que la entidad debe concentrar sus esfuerzos en un proceso de fusión que requiere "una integración impecable" que no es sencilla.

"En la vida hay que ir paso a paso", ha señalado Goirigolzarri, para añadir que, una vez se complete la integración de Bankia en CaixaBank, "se podrá hablar de otras cuestiones", aunque cree que las fusiones transeuropeas todavía no son un movimiento posible en el corto plazo por los fuertes riesgos de implementación que conllevan y porque las sinergias que plantean "no son evidentes".