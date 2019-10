Un ganador de la lotería pierde un millón por no reclamar a tiempo el premio

Comprobar los resultados de la lotería es un paso que todo acertante debe llevar a cabo a pesar de que no se tenga mucha fe en conseguir el premio. Un ganador de la lotería en Birmingham cometió ese error y ahora se estará lamentando… y mucho.

Había ganado un premio de más de un millón de euros (1.112.000 €, concretamente) y tenía un límite de seis meses para reclamarlo, pero nadie lo hizo en ese tiempo.

“Desgraciadamente, podemos confirmar que el poseedor del boleto ganador no ha reclamado el premio durante el plazo establecido, por lo que tristemente perderá una sustancial cantidad de dinero. Para que esto no vuelva a ocurrir, pido a los apostantes que comprueben sus boletos de forma regular”, explicó Andy Carter, consejero de la empresa The National Lottery, en declaraciones recogidas por el diario 'Birmingham Mail'.

La suma de dinero, al no haber nadie que la reclamase, fue donada junto a sus impuestos a causas benéficas, como es habitual en estas circunstancias en Reino Unido.

La casa de loterías que donó el dinero, Camelot, aseguró que la cuantía fue destinada a 8.800 proyectos sociales que se están llevando a cabo en la ciudad de Birmingham.