Cómo ganar miles de euros con las cosas que no te sirvan en casa

Vivimos en una era donde la economía circular y el consumo responsable se han convertido en una prioridad, especialmente para las generaciones más jóvenes. Por eso, encontrar maneras de monetizar objetos que ya no utilizamos se ha convertido en una práctica no solo ambientalmente sostenible, sino también económicamente provechosa. Y es que hay diversas fórmulas que permiten convertir lo que ya no te sirve en una fuente de ingresos, potenciando así tu economía personal y contribuyendo a un modelo de consumo más sostenible. La venta de segundamano cada vez está más extendida y gracias a plataformas como Wallapop, Vinted, Milanuncios o eBay puedes conseguir un dinero extra.

Videojuegos, cromos, libros, extrañas monedas que encontramos en un cajón de nuestros abuelos… El mercado de segunda mano ha experimentado un auge significativo en los últimos años y cada vez más personas se convierten en inesperados coleccionistas. Plataformas online como Wallapop, Vinted o eBay ofrecen un espacio ideal para vender objetos usados, desde muebles o electrodomésticos, hasta ropa y viajas reliquias familiares. La clave del éxito en estos mercados radica en la presentación del producto: una buena fotografía y una descripción detallada pueden aumentar significativamente las posibilidades de venta.

1. Consolas y videojuegos

Pero, sobre todo, la clave es tener un objeto realmente único. Hace un par de años se vendió una copia sin abril de Super Mario por dos millones de dólares para la consola NES. Un mes antes, una copia sellada de Super Mario 64 (de la Nintendo 64) se había vendido por 1,56 millones de dólares en otra subasta. Dos ejemplos que ilustran a la perfección el valor que pueden alcanzar las consolas y videojuegos en el mercado de segunda mano. Así que quizás te convenga revolver un poco en ese viejo cajón en el que guardas tus viejas consolas y videojuegos…

2. Libros

Aunque quizás sea más complicado que con los videojuegos, los libros antiguos también pueden ser una gran fuente de ingresos, como el caso de un libro de salmos de 1640 que alcanzó en una subasta el valor de 14,1 millones de dólares hace unos años. En este sentido, los ‘libros de bolsillo’ o ‘best-sellers’ no son el método ideal para hacerse millonario, pero sí hay casos particulares en los que se han alcanzado cifras extraordinarias. Por ejemplo, hace poco se vendió ‘El sabueso de los Baskerville’, de Arthur Conan Doyle, por más de 226.000 dólares, mientras que el pasado diciembre se vendió una primera edición de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, de J. K. Rowling, por 63.000 euros.

3. Ropa

Quizás es uno de los mayores cambios generacionales que hemos vivido en los últimos años; desde la posguerra y hasta el siglo XXI, en toda casa había un lema para la ropa: "Si ya no te cabe, se lo das a tu hermano/a". Sin embargo, la irrupción del e-commerce y, sobre todo, de las plataformas de compraventa de ropa usada han terminado por crear un nuevo mercado en el que jóvenes y adultos cada vez más concienciados con la sostenibilidad pueden deshacerse de vestidos, zapatos o trajes que ya no son de su talla o que quieren retirar de su armario para renovarlo. Un negocio que, además puede ser lucrativo, como en el caso de esta profesora que dejó su trabajo para dedicarse a vender ropa de segunda mano a través de internet… y con un salario más que digno: 2.600 euros al mes.

4. Upcycling: reutilizar objetos y venderlos por más valor

El arte del ‘upcycling’ o reciclaje creativo es otra forma ingeniosa de generar ingresos. Esta tendencia consiste en transformar objetos en desuso en productos de mayor valor. Por ejemplo, convertir palets de madera en muebles decorativos o transformar ropa vieja en piezas de moda únicas. Las creaciones resultantes no solo son atractivas para un segmento de mercado interesado en productos únicos y sostenibles, sino que también pueden venderse a un precio superior al original.

5. Donaciones con beneficios fiscales

Aunque no se traduzca directamente en ingresos, donar objetos a organizaciones benéficas puede proporcionar beneficios fiscales. Algunos países ofrecen deducciones en la declaración de impuestos por donaciones a entidades reconocidas. Esta opción, además de liberar espacio en el hogar, contribuye a una causa social y puede representar un ahorro económico cuando llega el momento de hacer la renta.