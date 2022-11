Garamendi pide alargar el plazo para estudiar la propuesta de las pensiones.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado el poco tiempo con el que cuenta la patronal para estudiar la reforma de las pensiones propuesta esta misma semana por el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá.

En una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, Garamendi ha lamentado que el Gobierno pretenda negociar "un tema tan serio" como el sistema de pensiones en diez días. "No nos han convocado desde el 12 de septiembre. No tenemos ningún tipo de papel sobre la mesa y pretenden que lleguemos a un acuerdo en unos pocos días...", ha expresado.

Asimismo, el presidente de la patronal ha considerado que la clase política es la responsable del futuro de las pensiones, por lo que ve "importante" que haya una reunión en el Pacto de Toledo para ver qué sucede con las pensiones en los próximos 20 años. "Los partidos políticos tienen que decirnos lo que tenemos que hacer, lo mismo que opinan los sindicatos", ha apuntado.

En cuanto a la subida de las pensiones vinculadas al IPC, Garamendi ha señalado que a todos "les gustaría subir las pensiones", pero cada punto de incremento supone 1.500 millones de euros de gasto que se queda "para siempre".

Subir salarios, pero no vinculados al IPC

Preguntado sobre la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que la CEOE firme un pacto de rentas, Garamendi ha expresado que la patronal "no es contraria" a subir los salarios, pero no está dispuesta a vincularlos al IPC. "Yo no estoy diciendo que no suban los salarios, pero no pueden subir al mismo ritmo que la inflación", ha expresado. Por este motivo, Garamendi se ha mostrado poco optimista ante la posibilidad de cerrar un pacto de rentas, ya que "la otra parte" pide que los salarios se vinculen con el IPC.

En este sentido, Garamendi ha apostado por negociar "empresa a empresa, sector a sector, territorio a territorio". "No es lo mismo una empresa eléctrica que una peluquería", ha explicado. El empresario vasco ha recordado que en los últimos días se están acordando convenios colectivos en sectores como la banca o la construcción. "Se está avanzando, pero tenemos que ver cómo se hace en cada espacio", ha comentado.

Además, Garamendi se ha mostrado preocupado por las pequeñas empresas que no tienen liquidez. "Tenemos que salvar estas empresas, que ya estaban tiesas por los efectos de la pandemia y ahora se ven nuevamente afectadas por la inflación", ha lamentado.