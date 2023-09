Garamendi plantea combinar subsidio y empleo ante el problema de las vacantes

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reiterado su deseo de realizar cambios normativos para compatibilizar el empleo con un subsidio, a fin de que los desempleados no se vean disuadidos de aceptar un puesto de trabajo. El presidente de la patronal insiste en su búsqueda de nuevas vías para incentivar el empleo y combatir contra la falta de mano de obra que, tal y como denunció ayer Cepyme, está lastrando la productividad de las pymes.

Durante su intervención en la clausura de las jornadas de Cepyme sobre el problema de las vacantes en España, Garamendi ha asegurado que uno de los grandes retos del mercado laboral es lograr el "equilibrio" entre el empleo y las ayudas que reciben los desempleados. "Tiene que haber un cambio normativo donde sea compatible el empleo con el subsidio, hay que compatibilizar el trabajo con el desempleo activamente (...) y habrá que hablar también de por qué, entre varias ofertas, la gente dice que no", ha apuntado.

Garamendi ha asegurado "entender" que cuando el trabajo es de corta duración, haya personas que, recibiendo una protección social "por otro lado necesaria", no acepten el empleo para no perder esa ayuda. "Va a haber que trabajar con ello y revisar la normativa", ha dicho el dirigente empresarial. "Nosotros estamos en estos momentos junto con el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión y junto con Cáritas haciendo un proyecto en este sentido en ciertas provincias, de momento es piloto, para ver cómo podemos seguir trabajando este espacio", ha apuntado.

Garamendi ha afirmado que el tema de las vacantes en España es de "urgente necesidad" para el futuro de España y ha avisado de que de la España vaciada se va a pasar a la España por vaciar. "En muchas organizaciones territoriales lo que se está planteando es la necesidad de traer gente. En el País Vasco hablamos de 100.000 personas en muy pocos años", ha apuntado. El líder de la CEOE ha señalado que esta situación no sólo afecta a España, también a Europa. En palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, "en vez de millones de personas buscando empleo hay millones de empleos que están buscando gente".

Marco regulatorio flexible para garantizar la empleabilidad

Junto al equilibrio entre empleo y ayudas, Garamendi ha señalado que los otros dos grandes retos del mercado laboral tienen que ver con la "escasez" de competencias y mano de obra y con la necesidad de facilitar los negocios. Para el presidente de la CEOE, es "muy complicado" cubrir las necesidades de las empresas mientras no se ponga en orden la formación. Además, ha abogado por un "marco regulatorio flexible, seguro y previsible" para mejorar la empleabilidad de las personas.

Garamendi quiere que se refuerce la vinculación entre las empresas, la educación y la formación, una reforma "en profundidad" de los servicios públicos de empleo que fomente la colaboración público-privada; vincular las políticas activas y pasivas de empleo; una adecuada integración del nivel asistencial con el Ingreso Mínimo Vital y facilitar su compatibilidad con el trabajo. El presidente de la CEOE ha apostado además por reformar el actual modelo de formación profesional para el empleo y ha pedido que la formación en prevención de riesgos laborales sea bonificable, un tema que abordará mañana la patronal en la reunión de su Comité y de la Junta Directiva.

"Esa decisión, no sabemos de quién, de que la formación, no sea bonificable cuando estamos pagando esas cuotas de la Seguridad Social para que sea bonificable, no tiene sentido (...) Tan importante es la formación para la capacitación como la formación que nos tenemos que dar permanentemente con respecto a los riesgos laborales", ha concluido.