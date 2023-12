El Gobierno hará "ajustes" en el impuesto energético para incentivar las inversiones. 

María Jesús Montero, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda y Función Pública, ha confirmado este martes que el Ejecutivo llevará a cabo "algunos ajustes" en el impuesto a las energéticas "básicamente" con el plan de dar incentivos a las empresas y que ofrezcan continuidad o den comienzo ya a sus proyectos de inversión.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que recoge Europa Press, Montero ha afirmado que este impuesto extraordinario, que nació como una medida temporal pero que ya será de carácter permanente, "se modificará en una parte" para incentivar la inversión en electrificación de la red.

"Nosotros queremos también con esta figura fiscal mandar un mensaje al sector energético para que continúen o para que empiecen, porque algunas de las compañías todavía no lo han hecho, los proyectos de inversión que permitan acelerar el ritmo de transformación de nuestra economía y nuestras fuentes energéticas para conseguir que el país sea más sostenible y más eficaz en la lucha contra el cambio climático", ha comentado Montero.

Ribera y Sánchez ya lo replantearon

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, reconocía la semana pasada la necesidad de analizar de si se siguen produciendo beneficios extraordinarios -a causa del incremento de los precios- tras la presión del sector y con la mira puesta a las grandes inversiones que requiere la transición energética.

"Es importante determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa figura", aseguraba Ribera en una entrevista con la agencia Efe, afirmando que el Gobierno se encuentra "analizando cuáles son las referencias fácticas, cuáles son las necesidades y cuál es la mejor manera técnicamente de resolver este asunto", siempre con la vista puesta en que el cambio sea un proceso ágil, pero también "justo" desde el punto de vista de "reparto de beneficios y costes".

Además de identificar beneficios extraordinarios, destacaba la importancia de ser conscientes de que "es imprescindible una reinversión masiva para la transformación del sistema energético" y que cuanto antes se logre hacer esa transición, "más estables, predecibles, limpios y asumibles serán los precios de la energía". "Si hay beneficios extraordinarios, veamos cómo se puede contribuir" para evitar que "unos ganen mucho" y todos paguen más.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez también dejaba el pasado jueves la puerta abierta a una revisión del impuesto extraordinario a las energéticas a la vista de la vuelta a la normalidad de los precios de la electricidad, aunque sean más altos que hace dos años, y ante la necesidad que tienen las grandes empresas del sector de realizar inversiones en nuevos proyectos renovables como el hidrógeno verde o las infraestructuras de apoyo a la industria.

Las advertencias de Repsol

Este anuncio se produce después de que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, haya insistido en que las inversiones en hidrógeno que proyectan para España, unos 1.500 millones de euros, están sometidas a estabilidad jurídica y fiscal y ha advertido de que si hay un impuesto a la producción que no tienen Francia o Portugal los proyectos se podrían irán allí.

"Son inversiones que si no se hacen en un marco de estabilidad y con un marco fiscal atractivo, ni mejor ni peor, competitivo con respecto a las regiones próximas a nosotros, no volarán", apuntó Brufau recientemente. "Si tenemos un impuesto para producir hidrógeno que no tienen Francia o Portugal pues seguramente nuestra decisión será irnos a Portugal o Francia", ha agregado Brufau, que recordó que no es un tema a corto plazo, sino que son inversiones a medio y largo plazo que requieren madurez.