Google ofrece su apoyo a El Corte Inglés y Carrefour en su lucha contra Amazon

La directora general de Google para España y Portugal, Fuencisla Clemares, ha asegurado que su compañía está "muy cerca" de grandes cadenas de comercio minorista como El Corte Inglés, Carrefour o MediaMarkt para ayudarles a competir contra Amazon y otros gigantes del comercio online. "Nosotros podemos ayudar a todo el ecosistema para que juntos sean un gran rival contra estos jugadores tecnológicos", ha dicho Clemares en un desayuno informativo en Madrid.

"Estamos muy cerca de compañías como el Corte Inglés, Carrefour o MediaMarkt tanto para entenderlas como para dotarles de nuestra fuerza tecnológica, ellos pueden ser un retail de éxito", ha añadido.

La directiva ha insistido en que Google quiere posicionarse como una empresa tecnológica "cerca" de las compañías de comercio minorista porque piensan que les pueden dar "la fuerza tecnológica que necesitan para competir con empresas como Amazon y otros actores que son empresas tecnológicas".

Pese al crecimiento de "doble dígito" del comercio online en España, Clemares ha recalcado que, al venir de un punto de partida "extraordinariamente pequeño" las cifras aún nos pequeñas, por lo que ha estimado que el ecommerce "va a seguir creciendo" y va a seguir habiendo "un trasvase de la cifra de negocio al mundo online".

Aunque ha reconocido que hoy por hoy, los grandes jugadores nacidos en internet están liderando esta línea de negocio, se ha mostrado convencida de que los jugadores que tienen punto de venta físico, tienen "una ventaja competitiva". El mensaje, a su juicio, es buscar como poner en valor la tienda física y desarrollar "una estrategia omnicanal imbatible", porque el cliente es multicanal.

Clemares ha destacado, en ese sentido, "la labor impresionante" de compañías españolas como Mango e Inditex. En cuanto a las relaciones de Google con los operadores de telecomunicaciones, ha dicho que son "cada vez mejores" y que empiezan a tener "una relación comercial muchísimo más estrecha" y a colaborar "cada vez en más ámbitos de actuación".

"Con Telefónica en España, tenemos colaboración y unas relaciones buenas en muchísimos ámbitos. Luego podemos tener nuestros puntos de vista con respecto a distintas cuestiones. Creo que ha habido una mejora radical en los últimos años", ha dicho

Al ser preguntada sobre el impacto negativo de la digitalización en el empleo, la directiva ha considerado que, al contrario, de momento lo que está creando "un montón de puestos de trabajo que como no nos pongamos las pilas no seremos capaces de cubrir". "Se está creando muchísimo empleo, muchísimo empleo cualificado. O formamos bien a la gente o reciclamos a los profesionales o no vamos a ser capaces de cubrirlo y generar productividad".

En ese sentido, ha mostrado su preocupación por que la universidad pública no esté acometiendo el cambio que requiere la nueva sociedad digital y sea la universidad privada la que esté tomando el liderazgo, ya que eso genera cierta brecha y desequilibrio. Ha abogado por dotar de más flexibilidad al sistema educativo para adaptarse a los cambios y para formar al personal en las nuevas profesiones que se demandan.

Ha recalcado que estamos entrando en la cuarta revolución digital donde la inteligencia artificial va a ser clave, con desarrollos tecnológicos como los asistentes virtuales y el aprendizaje automático de las máquinas. En ese sentido, ha destacado que gracias a la utilización de algoritmos de machine learning, el servicio de traducción de Google (Google Translate) ha mejorado más en los últimos ocho meses que en los últimos ocho años.