Este es el dinero que se lleva el ganador de un premio Goya

Los Premios Goya son uno de los galardones más prestigiosos del Séptimo Arte, así como el premio más importante del cine en España, lo que hace que recibir una nominación a alguna de sus categorías ya suponga un hito significativo. Recibir la estatuilla de ganador acostumbra a marcar un antes y un después en la carrera de muchos de los profesionales de la industria, pero aparte de ello hay quienes se preguntan por el dinero que se lleva el ganador de un Goya.

Al contrario de lo que se pueda pensar, los ganadores no se llevan ningún tipo de retribución económica, al menos de forma directa. De esta manera, nos encontramos con unos premios honoríficos en los que los nominados reciben un diploma y los ganadores un trofeo, pero sin dinero de por medio.

No obstante, aunque no reciben dinero alguno por ser los ganadores, tener en posesión un Goya supone poder disfrutar de una serie de beneficios directos e indirectos, entre los que destaca especialmente el hecho de que los triunfadores de las diferentes categorías, a excepción de la Canción Original y aquellas que están relacionadas con los cortometrajes, reciben una invitación para ser parte de la Academia de Cine como Miembros Numerarios, sin que tengan que pagar cuota alguna de ingreso. A su vez, entre las ventajas de ser académico se encuentra la de poder asistir a los Premios Goya a gastos pagados.

No obstante, lo más interesante para los afortunados es la proyección profesional que obtienen gracias a su premio, ya que con él su caché sube y se incrementan las posibilidades de conseguir nuevas ofertas de trabajo, ya sean artistas, directores, técnicos…, además de que las películas que han triunfado suelen recibir un gran impulso en taquilla. Sin embargo, aunque esto ocurre en muchos de los casos, no siempre ha sido así y hay actores que no han conseguido impulsar su carrera pese a hacerse con el premio.

Cómo se seleccionan los ganadores de los Goya

Las votaciones para las diferentes categorías de los Premios Goya se realizan en dos rondas. En la primera de ellas se realiza una votación para seleccionar a los diferentes nominados en cada una de las categorías, mientras que en la segunda se determinan los ganadores. En esa primera ronda, todos los miembros de la Academia con derecho a voto eligen cuatro nominados (cinco en algunas categorías), mientras que en la segunda ronda se elige al ganador de cada galardón.

El jurado de todas las categorías se encuentra formado por miembros de la Academia de Cine, entre los que se encuentran los Miembros Numerarios con más de 6 meses de antigüedad, los Miembros Supernumerarios y los Miembros de Honor. Además, los Miembros Asociados de la Academia con más de 6 meses de antigüedad tienen derecho a voto en algunas de las categorías, como en la de mejor película, mejor película documental y mejor película de animación.

La entrega de premios aguarda un gran secretismo, ya que los resultados de las votaciones se mantienen en secreto ante notario hasta el momento en el que se celebra el acto público para su anuncio.

Para poder optar a lograr alguno de estos galardones, las productoras de las películas tienen que presentar tu candidatura, para lo cual deben cumplir con una serie de requisitos, como el contar con una duración mínima en función de la categoría, que hayan sido estrenadas en España, en versión original, en salas comerciales y con taquilla pública entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior a la gala.