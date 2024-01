El dinero que tiene Luis Tosar en el banco: entre los actores españoles mejor pagados

Luis Tosar y Nourdin Batan, los dos actores protagonistas de El Correo, han pasado por La Resistencia de Movistar+ para promocionar su nueva película, ya en cines. Como no podía ser de otra forma, ambos tuvieron que responder a las preguntas habituales de David Broncano. Aunque muchos invitados intentan esquivarlas, en esta ocasión, los dos revelaron cuánto dinero tienen en el banco y las cifras son bastante diferentes.

El primero en contestar fue Nourdin Batan, actor que debutó en 2021 con las películas HIT y 30 monedas. "Tengo muy poco dinero en el banco", adelantó, Y después se dirigió al conductor de La Resistencia para decirle, "David, si te enseño una captura de pantalla de mi única cuenta corriente que tengo, y lo miré ayer, 1,66 euros".

El joven actor español bromeó con Broncano y le dijo: "No sé si seguís haciendo lo de los Bizum, pero es que el mes que viene tengo que pagar el alquiler. Pago 550 euros. ¿Hazme un Bizum, no?". El presentador, como siempre, supo salir bien del aprieto y le contestó: "¿Bizum? Aquí he hecho muchos, pero al público", le respondió.

Muy diferente fue la respuesta de Luis Tosar al referirse sobre el dinero que tiene ahorrado. David Broncano se aventuró y bromeó con un "está 'forrao'", antes de que respondiera el actor gallego. "Ahora mismo debo tener unos 100.000 euros en el banco", confirmando las expectativas del presentador.

Luis Tosar, uno de los actores españoles con mayor caché

Una cantidad acordé a su caché, ya que es conocido que Luis Tosar está entre los actores y actrices españoles mejor pagados, por encima incluso de figuras del cine como Javier Cámara, José Coronado, Antonio Resines, Elsa Pataky o Blanca Romero. Nacido en 1971 en Cospeito (Lugo), ha ganado tres premios Goya: dos al Mejor actor por su interpretación en Te doy mis ojos (2003) y Celda 211 (2009); y el otro al Mejor actor de reparto por Los lunes al sol (2002).

En este 2024, Luis Tosar ya ha estrenado dos miniseries de televisión. Zorro en Prime Video y La 1, protagonizada por Miguel Bernardeau, y La ley del mar, en À punt y la 1, donde él es el protagonista junto a Blanca Portillo. En ella se narra el rescate de medio centenar de migrantes por el pesquero valenciano 'Francisco y Catalina', que cambió las leyes europeas de acogida.

De cualquier forma, tanto Nourdin Batan como Luis Tosar viven un gran momento profesional. El Correo se estrenó el viernes 19 de enero y se convirtió en la película más vista del fin de semana. "No es algo habitual", afirmó con satisfacción Luis Tosar en La Resistencia.