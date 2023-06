"Esta guerra existe por la voluntad de Putin; si quisiera, podría terminarla hoy"

El ministro de Asuntos Exteriores ha tenido un fin de semana muy intenso por el movimiento del Grupo Wagner contra su propio valedor en Moscú, que a falta de evaluar los hechos con más datos y esperar su evolución en los próximos días, puede marcar un antes y un después en la guerra de Ucrania. José Manuel Albares nos recibió el pasado jueves en su cuartel general de Madrid, pero estos acontecimientos han obligado a hacer una actualización de las cuestiones relativas a Ucrania este domingo, por más cautos que haya que ser todavía a nivel oficial. En cualquier caso, el jefe de la diplomacia española tiene claro que la fuerza para apoyar a Ucrania vendrá siempre de una actuación conjunta en el entorno de la UE y la OTAN, aunque, por ahora, todo dependa de un hombre, Vladímir Putin.

De forma paralela, Albares es el gran hacedor español para poner en marcha la presidencia del Consejo de la Unión Europea el próximo sábado, apenas una semana antes de que dé comienzo de forma oficial la campaña electoral para las elecciones generales del 23 de julio, a las que como buen “gato de padres gatos y de Usera” se presenta de número 5 en la lista por Madrid, en medio del cruce de pactos, acusaciones y propuestas lanzadas por los principales partidos políticos.

PREGUNTA: ¿Cómo valora lo ocurrido en Rusia este fin de semana con el Grupo Wagner?

RESPUESTA: Ayer seguí la evolución dentro de Rusia y hoy sigo haciéndolo, muy de cerca y en contacto permanente con nuestros socios europeos y aliados de la OTAN.

P: ¿Cuánto puede extenderse el conflicto en Ucrania?

R: Hay que seguir recordando que esa guerra existe por la voluntad de un solo hombre, Vladímir Putin, que podría terminarla hoy. La postura del Gobierno de España es muy clara, estaremos al lado de Ucrania tanto tiempo como sea necesario y todo lo que hacemos, todo, absolutamente todo, tiene un único objetivo, que la paz regrese lo antes posible. Y que esa paz sea una paz justa dentro de los principios de la carta de Naciones Unidas, que garantice la soberanía y la entidad territorial de Ucrania.

P: ¿España va a apoyar la entrada de Ucrania en la OTAN?

R: En la cumbre de Bucarest, hace ya muchos años, se estableció que Ucrania tendría su sitio en la OTAN. En eso no hay debate, pero hay que entender la complejidad de hablar de un país en guerra. Estoy seguro de que se abordará en la cumbre de los días 10 y 11 de julio en Vilna. España donde habla es en la sala de reuniones, con el resto de jefes de Estado y de Gobierno, pero sabiendo que hay que tomar esa decisión con responsabilidad. Al mismo tiempo, también hay que enviar una señal fuerte a Ucrania de cuál puede ser su futuro, yo creo que hay elementos a explorar como la creación de un consejo OTAN-Ucrania en el que Ucrania se sentaría en pie de igualdad.

P: Hace poco hubo una reunión de la OTAN con la industria militar a la que la ministra Robles no acudió porque no se tuvo en cuenta a España.

R: Hablé con la ministra de Defensa al respecto. No es aceptable que España y nuestra industria de defensa no estén presentes en cualquier reunión tanto de la UE como de la OTAN si voluntariamente quieren hacerlo. Espero que esa situación no se vuelva a producir. Hemos descubierto nuestras debilidades al querer suministrar material militar a Ucrania, necesitamos una mayor integración de nuestra industria de defensa y España está muy bien situada para formar parte de eso. Son grandes proyectos europeos, beneficiosos financiera y tecnológicamente, y que además crean muchísimos puestos de trabajo de alto valor añadido. Este es el camino para avanzar.

P: Las grandes empresas también cambiaron sus planes para optar por más renovables, menos gas y menos dependencia de Rusia, ¿en qué punto estamos en el escenario estratégico?

R: Todos los europeos tenemos claro que no nos podemos volver a encontrar la situación del 24 de febrero de 2022. No podemos aceptar un chantaje gasístico o energético ni de Rusia ni de nadie y eso supone completar la reforma del mercado energético. Primero, nos lleva a incrementar las interconexiones y completarlas, para que haya un verdadero mercado energético europeo. En segundo lugar, hay que seguir avanzando en energías renovables, porque el mix energético que tengamos en renovables es un porcentaje de soberanía energética.

P: ¿Este conflicto ha cambiado la pauta en la geoestrategia europea y mundial?

R: Estamos en un momento de cambio de lo que en la jerga político-diplomática llamamos el orden europeo. El orden que sale de la caída del muro de Berlín es un orden en el que las decisiones económicas marcan las decisiones políticas. La agresión rusa a Ucrania invierte este orden y son las decisiones políticas y en este caso, las geopolíticas, las que marcan el camino a seguir por las decisiones económicas, porque Vladímir Putin ha decidido convertir los flujos energéticos o los alimentarios en auténticas armas contra nuestra soberanía, en lugar de lo que tendría que ser, productos que se rigen por la ley de la oferta y la demanda.

"Hay que terminar con el mantra del giro en nuestra política hacia Marruecos"

P: El giro en la política respecto a Marruecos también ha influido en los flujos de energía ¿cree que es una política de Estado y que el PP mantendrá esa línea?

R: Hay que terminar con el mantra del giro en nuestra política hacia Marruecos. Todos los presidentes del Gobierno de la democracia y todos los ministros de Exteriores han indicado que Marruecos era nuestra primera prioridad en política exterior. En la cuestión del Sáhara lo que España busca es un apoyo total al enviado personal de la ONU para lograr una decisión mutuamente aceptable en el marco de las Naciones Unidas. Y en eso es invariable. Lo que sí observo desde que el señor Feijóo está al frente del Partido Popular es que hay una involución del PP hacia sus orígenes, hacia posiciones claramente antimarroquíes, a la vuelta a una política de confrontación y de choques con Marruecos, a la vuelta a Perejil.

P: Más allá del control del terrorismo y la inmigración, ¿qué tiene que ofrecernos?

R: La diplomacia no tiene leyes, es mucho más un arte que una ciencia, pero hay algo que es casi lo es. Uno debe tener las mejores relaciones con los vecinos con los que tiene una frontera terrestre y eso es lo que ha intentado España, fijar con Marruecos esa relación a través del respeto y beneficio mutuo. Tenemos 6.000 empresas españolas que son exportadoras habituales a Marruecos, se han incrementado las exportaciones hasta los 12.000 millones de euros, un récord histórico, solo nos superan Estados Unidos y el Reino Unido. Cuando vemos que la inmigración irregular crece a través de Italia un 305% y a través de Grecia un 95% con dramas como ese barco hundido y tantas vidas inocentes perdidas, la ruta a través de España y Marruecos cae un 80%, permitiendo que no nos resignemos a que el Mediterráneo sea mes a mes la tumba de tantas personas inocentes.

P: El problema es que todo eso se ha hecho a costa de romper con Argelia, que es nuestro gran suministrador de gas y el precio para 2023 está sin poner aún.

R: Hay unos contratos internacionales y Argelia es un suministrador fiable, lo ha declarado el presidente de la república argelina y lo constatamos, es algo que siempre le hemos reconocido y aplaudido a Argelia. El precio se rige por los mercados internacionales y en este momento el precio del gas es un precio en incremento.

P: ¿Cómo están las relaciones comerciales? ¿Están en contacto para recuperarlas?

R: La mano de España está tendida y lo que nosotros deseamos es retomar las relaciones basadas en la amistad, como con todos nuestros vecinos y todos los países árabes, y basadas en los mismos principios que con el resto.

José Manuel Albares, en la sede del Ministerio, tras la entrevista con La Información. José González

Presidencia europea

P: ¿Cree que la presidencia europea va a acercar la política internacional desarrollada durante la legislatura a la ciudadanía? ¿O teme que haya un intento de politizarla?

R: Ambas. El Gobierno ha diseñado la presidencia como un proyecto de todo el país, hemos involucrado a todas las comunidades autónomas, a todas las fuerzas políticas, creado un foro civil... Va a haber consejos europeos en todas las CCAA, Andalucía tiene cuatro y ya estaba gobernada por el PP cuando se tomó esa decisión, por lo tanto, no hay agenda ideológica ni política en ningún caso. Pero también veo que el PP está intentando politizar la presidencia de la UE, porque nunca ha entendido que hay momentos para ser oposición y momentos para ser España, y si hay un momento para ser España es la presidencia de la Unión Europea, que ya le adelanto, va a ser un gran éxito de todo el país.

P: Parece que coinciden con la patronal europea en fijar la competencia como gran prioridad de la presidencia, ¿es una oportunidad para acercar posturas con los empresarios tras esta legislatura?

R: La crisis de la Covid 19 y sus consecuencias económicas y sociales han demostrado a Europa que tenemos debilidades que cubrir lo antes posible y esa va a ser una gran prioridad. Uno de los principales elementos es reindustrializar Europa, volver a hacer competitivas a nuestras empresas e industrias para que en aspectos tan importantes como la salud, la energía y los alimentos, Europa tenga control de una parte de esa producción y de cómo se gestiona. ¿Por qué? Porque son cosas que atañen directamente a la vida de los ciudadanos. El Gobierno siempre ha apoyado a la empresa española y a la empresa europea.

P: ¿No ve un distanciamiento de la empresa española después de lo ocurrido en los últimos años? La respuesta del Gobierno ante la salida de Ferrovial fue muy dura, ¿esa relación no puede mejorar?

R: Un Gobierno que ha traído los fondos Next Generation, que puso encima de la mesa los ERTEs, ha ayudado a tantas y tantas empresas y sobre todo, a tantos trabajadores y trabajadoras... Desde luego lo que ha demostrado es gran sensibilidad hacia las empresas y hacia su viabilidad.

"El Gobierno siempre ha apoyado a la empresa española y a la empresa europea"

P: Las encuestas avanzan un mal resultado para el PSOE ¿por qué?

R: La encuesta válida será el día 23 de julio. Espero que a lo largo de estas semanas se vaya apartando el ruido, las 'fake news' y que vayan tomando cuerpo los datos. Frente a esos ruidos, hacen falta debates, transparencias. No entiendo por qué el señor Feijóo se esconde tanto y no quiere debatir, se trata de contrastar modelos, que en este caso son muy evidentes. Avanzar en la línea que marca el presidente Sánchez protegiendo a los españoles, creando un escudo social, mejorando nuestras vidas o retroceder. Avanzar junto a los valores europeos o retroceder.

P: Parece que la política internacional no influye en la decisión del voto.

R: La política internacional y su comprensión debería ser fundamental también para tomar la decisión sobre el voto. El partido socialista ofrece alianzas sólidas y que ahora sí, por primera vez en muchos años, la voz de España se oye con fuerza en el mundo, nuestras opiniones cuentan y si tu voz es escuchada, tus intereses están bien defendidos. En una ciudad como Madrid donde hay tantas multinacionales, donde es una de las grandes capitales europeas, donde tiene su sede la Secretaría General Iberoamericana, eso se debe de comprender todavía mejor.

P: ¿Estados Unidos vería mejor un gobierno del PP, aunque fuera apoyado por la extrema derecha, que un gobierno del PSOE a partir del 23-J?

R: No, en absoluto es creíble. El 12 de mayo estuvimos en la Casa Blanca compartiendo agenda. España en estos momentos y con este Gobierno tiene una sintonía con Estados Unidos como hace probablemente 20 años que no la tenía. ¿La prueba? La firma de una nueva declaración hispanonorteamericana. Además, la relación con los EEUU es una relación sana, a diferencia de otros momentos en los que sacrificamos nuestro europeísmo para tenerla. En muy pocos días vamos a tomar la presidencia del consejo de la Unión Europea como somos, con liderazgo y valores totalmente europeístas, ambas cosas son posibles y no son antagónicas.

Pedro Sánchez tiene una gran sintonía con los grandes líderes mundiales y la agenda del PSOE es totalmente compatible con la agenda europea, porque somos parte de su construcción y de esos valores. Todo eso también se ha construido con el Gobierno de Pedro Sánchez y su defensa, porque estas ideas son el motor de las mayores décadas de prosperidad y estabilidad que ha tenido Europa.

P: Va en el número cinco de las listas por Madrid, ¿qué necesita la capital?

R: Soy madrileño de dos padres madrileños, pasé mi juventud en el barrio de Usera y desde luego, como socialista y como madrileño, para mí es un orgullo estar en las listas del PSOE como número 5. Lo que Madrid necesita es no cerrarse, no permitir que aquí lleguen ideas o que quien esté al frente de nuestras instituciones sean personas que no compartan los principios básicos de la agenda europea, que son los valores de la tolerancia, de la diversidad, de la democracia, de la lucha contra el cambio climático, de la igualdad entre hombres y mujeres, porque eso es Madrid, una ciudad y una comunidad donde nadie es extranjero, porque somos diversos, somos plurales y sobre todo somos tolerantes.

P: El PP va a gobernar con mayoría absoluta, ¿la intolerancia de la extrema derecha está a salvaguarda en Madrid?

R: Los madrileños han votado y han decidido y por supuesto es totalmente respetable el resultado, solo faltaría, pero fíjese a mí mucho más que una extrema derecha, me preocupa que haya una derecha que no sea como lo que nosotros esperamos de las derechas europeas, sino que sea una derecha radicalizada, que adopte los postulados, que corra detrás de la extrema derecha y lo estamos viendo en muchos sitios en España.