Guía para elegir bombillas que ahorren en el consumo eléctrico en casa

La elección de las bombillas para tu vivienda puede tener un impacto muy importante en tu factura de la luz. Optar por alternativas de bajo consumo, como las LED, te brinda una mayor versatilidad a la hora de integrarlas en las estancias. Asimismo, hay muchos modelos sostenibles, incluso opciones para programar su encendido y apagado.

Luminarias LED: lo último en ahorro en iluminación

Las luminarias LED son capaces de proporcionarte un ahorro de hasta un 80 % a lo largo de toda su vida útil. Y es que no solo ofrecen diez veces más lúmenes a igualdad de vatios, sino que su duración es diez veces superior a la de las antiguas bombillas incandescentes. Esto las convierte en la mejor solución tanto para interiores como para exteriores.

Luminarias inteligentes programables

Otro modo muy interesante de conseguir un ahorro en iluminación consiste en adquirir bombillas inteligentes. Son dispositivos que puedes conectar a tu teléfono móvil, ya que suelen ser compatibles con las principales plataformas, como Google Home o Alexa. Una de sus ventajas más significativas es que puedes encenderlas y apagarlas a distancia. Por consiguiente, si alguna se queda funcionando, la podrás desactivar sin importar dónde estés.

Eficiencia energética y calidad de iluminación

Lograr un menor consumo de luz es uno de los objetivos de las bombillas LED. De igual manera, con ellas obtendrás una luz de mayor calidad. Y no porque las bombillas halógenas no puedan brindarla, sino porque no desperdiciarás energía como sí ocurre con el resto de alternativas.

De hecho, una de las cualidades más destacadas de la tecnología LED es que apenas pierde energía en forma de calor. Esto puede resultar muy incómodo, además de caro, durante los meses de verano.

La integración de la iluminación en el diseño

Las diferentes clases de luminarias y su tonalidad e intensidad juegan un papel muy relevante en el diseño de interiores. Por lo tanto, puedes aprovecharlas para dar un nuevo aire a cualquier estancia o conseguir un efecto determinado.

Algo importante que debes tener en cuenta es el uso que le darás a cada habitación. Así, la tonalidad de un salón será más cálida, mientras que la de la cocina tiene que ser más fría. Todo ello aportará distintos matices que te ayudarán a lograr un mayor confort en cada rincón de tu hogar.

Otro aspecto que debes valorar es la entrada de luz natural. Durante las horas en las que esta incida directamente sobre tus ventanales, es preferible que la aproveches para ahorrar energía y para dar un toque diferente al espacio. De la misma manera, existen bombillas que se encienden automáticamente cuando la luz natural comienza a disminuir.

Las luminarias actuales son eficientes y minimalistas, así que te permitirán ahorrar dinero cada mes y son la mejor solución a largo plazo. Por si esto fuera poco, disfrutarás de una amplia variedad de diseños y tonalidades de luz para que puedas adaptarlas en todo momento a tus necesidades.