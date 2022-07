Guindos advierte de que los impuestos a la banca no deben dañar su solvencia. 

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha evitado entrar a valorar el anuncio de un impuesto a la banca en España, aunque ha recordado que la entidad ha defendido previamente la necesidad de que este tipo de medidas no dificulten la concesión de crédito ni endurezcan las condiciones de financiación, así como tampoco perjudiquen la solvencia del sector. "Es difícil opinar cuando no conoces los detalles del impuesto. No conocemos los detalles y nuestra opinión no puede ser completa", ha afirmado Guindos durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE.

No obstante, el economista español ha recordado que, en el pasado, la opinión del BCE es que los impuestos no deben impedir la concesión de crédito y evitar un endurecimiento de las condiciones financiación para de hogares y empresas. Asimismo, el vicepresidente del BCE ha subrayado la importancia de que cualquier gravamen que pueda ser aplicado a la banca no tenga un efecto perjudicial en la solvencia del sector. "No sabemos los detalles del impuesto español", ha apostillado.

Sobre el Instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI, por sus siglas en inglés), el mecanismo antifragmentación del Banco Central Europeo (BCE), ha aclarado que no podrá emplearse para adquirir deuda de países que estén sometidos al protocolo de déficit excesivo, según ha indicado la autoridad monetaria este jueves. Según los detalles del mecanismo que ha publicado el organismo, el BCE tendrá cuatro mecanismos de elegibilidad para adquirir deuda de países. La autoridad con sede en Fráncfort no podrá hacerse con deuda de países bajo el protocolo de déficit excesivo, ni de aquellos bajo el protocolo de desequilibrios macroeconómicos.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha explicado que el Consejo de Gobierno de la institución alcanzó "un consenso" para elevar los tipos de interés en 50 puntos básicos, el doble de lo anunciado previamente por la entidad, en respuesta a la evolución de la situación macroeconómica y tras alcanzar un acuerdo "unánime" para establecer una nueva herramienta antifragmentación. "Se debatieron los pros y contras decidimos que era apropiado dar un paso mayor en la salida de los tipos de interés negativos sobre la base de varios elementos que han cambiado respecto la reunión de junio" ha indicado la francesa en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, señalando que "el segundo componente de la decisión" fue contar con el Instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI, por sus siglas en inglés).