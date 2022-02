Los 'gurús' económicos que guían a Feijóo hasta la presidencia del PP

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se postula como el próximo presidente del Partido Popular, por ello, ya comienzan a escucharse nombres sobre el equipo económico que podría configurar el sucesor de Pablo Casado. Tras la crisis que ha sufrido el Partido Popular, Feijóo tiene el reto de convencer no solo a sus votantes, sino también de su proyecto a las personas que le rodean para que se trasladen a Génova y le hagan una oposición sin escaños en el Congreso al Gobierno de Pedro Sánchez.

Las fuentes consultadas coinciden en que el gallego siempre se ha rodeado de personas "muy bien preparadas" y no dudan en que el equipo económico que elija para su próximo reto profesional también tendrá una dilatada experiencia. Feijóo tiene a sus espaldas años de gestión al frente de la Xunta, uno de los feudos por excelencia del Partido Popular, por ello, creen que de cara a su desembarco en Génova, se acompañará no solo de técnicos y expertos en la administración pública, sino también de ideólogos.

Entre las quinielas coinciden varios nombres. Uno de ellos es el de Francisco Conde, actual mano derecha de Alberto Núñez Feijóo en el gobierno gallego. Conde López es el vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación. Además, lleva varios años vinculado al presidente, entre 2009 y 2012 fue asesor de Feijóo en su primera legislatura como presidente. En 2012 fue nombrado conselleiro de Economía e Industria y en 2015 asumió las competencias, también, en materia de Empleo. También tiene experiencia como docente en la universidad CEU San Pablo, donde ocupó otros cargos vinculados a las relaciones internacionales. No obstante, una de las fuentes descarta que Feijóo traslade al vicepresidente de la Xunta, si el mismo decide optar a la presidencia del Gobierno, puesto que "significaría desarticular el gobierno gallego".

La que fuera secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos en el Ministerio de Hacienda junto a Cristóbal Montero (2011-2015), Marta Fernández Currás, también es uno de los nombres que suena entre los sectores políticos y económicos. Fernández Currás es actualmente socia responsable del área fiscal en Galicia y socia del área de Sector Público en la consultora EY pero antes de incorporarse al sector privado y de sumarse al gobierno de Mariano Rajoy fue conselleira de Hacienda con Feijóo. Fernández Currás destaca por su perfil técnico, es también Inspectora de Hacienda e Interventora del Estado. Las fuentes consultadas apuntan que tiene buena relación personal con el presidente gallego.

Otra mujer, Irene Garrido, ex secretaria de Estado de Economía y ex presidenta del Instituto de Crédito Oficial (ICO), también figura entre varias de las apuestas sobre quiénes conformarán el equipo económico de Núñez Feijóo en Génova. Garrido ha sido elegida recientemente como miembro de la directiva del PP en Vigo, por lo que sigue vinculada al partido después de su experiencia en el gobierno de Mariano Rajoy. En este sentido, algunas fuentes creen que el de Garrido no sería el único nombre que Feijóo rescataría de la época de Rajoy.

La mayoría de nombres que se plantean las fuentes consultadas son de origen gallego, pero Alberto Núñez Feijóo contará también con perfiles de peso económico ya en Madrid. Además, no sería de extrañar que incorporase a piezas clave de otros feudos populares. La figura del presidente de la Xunta es una oportunidad para unir al voto de la derecha y restar peso a Vox, algo que ha logrado en Galicia. Para ganarse el apoyo de otros barones, Feijóo podría incluir a gurús económicos cercanos al Partido Popular en Andalucía, apuntan algunas fuentes.

No obstante, alguna de las voces consultadas destacan que Feijóo podría encontrarse con la negativa de alguno de los perfiles al tener que trasladarse a Madrid y teniendo en cuenta "que son personas con carreras ya avanzadas y, en ocasiones, con familia" este puede ser un inconveniente. En la misma línea, apuntan que el futuro presidente del PP junto a su equipo tendrán que hacer una oposición reforzada en los medios de comunicación al no tener representación en el Congreso.