Garamendi bendice la vía Feijóo ante la cúpula de la CEOE para regenerar el PP

Después de que Pablo Casado verbalizara su escueto discurso de despedida en el Congreso de los Diputados y abandonara la Carrera de San Jerónimo rumbo a Génova, a escasos dos kilómetros de allí, en la calle Diego de León, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reunía a su cúpula en el primer Comité Ejecutivo celebrado obligatoriamente de manera presencial tras dos años de pandemia. En el orden del día, varios asuntos de interés económico y empresarial; pero antes, algunas reflexiones del líder de la patronal ante sus altos mandos sobre la crisis que ha abierto en canal al Partido Popular.

Aunque públicamente el presidente de la CEOE tiende a evitar pronunciarse sobre asuntos de política nacional -cuando lo hizo sobre los indultos del procés se le echaron encima-, especialmente cuando se trata de problemas internos en los partidos, en privado el jefe de la patronal sí se posiciona. Garamendi quiere mantener de cara al público la independencia política que ha llevado por bandera hasta ahora y que le ha valido en ocasiones las críticas de los suyos, pero eso no es incompatible con compartir con el núcleo duro de la organización empresarial sus impresiones sobre la crisis del PP, formación que la CEOE siempre ha considerado aliada en materia de política económica. Y así lo hizo este miércoles durante el Comité Ejecutivo.

Según ha podido saber La Información por distintas fuentes presentes en el cónclave empresarial, Garamendi les trasladó su pesar por la forma en la que el partido ha forzado el hundimiento de Casado, con quien mantiene una buena relación desde hace años, pese a haberse enfrentado por asuntos no menores como la reforma laboral que ha aprobado el Gobierno con el apoyo de los empresarios y el rechazo de los populares (salvando el voto erróneo de un diputado). Con todo, el mensaje que quiso trasladar el empresario vasco a los suyos es que lo importante es que el PP no se desintegre, que salga regenerado y reforzado de esta complicada situación y sea capaz de hacer una oposición fuerte al Gobierno.

Y la regeneración pasa por la vía Feijóo. Esa es la impresión que trasladan desde el Comité Ejecutivo fuentes que afirman que Garamendi no dejó pasar la oportunidad de deslizar algunas apreciaciones sobre el presidente de la Xunta de Galicia y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, el barón al que apuntan todas las agujas del reloj de Génova para liderar el partido, a quien considera una persona con experiencia en la gestión, autoridad y peso a nivel nacional, no solo autonómico, e incluso como un perfil moderado ideal para abordar amplios consensos en materias clave para el empresariado. No hay que olvidar que el gallego fue una de las voces del PP que apuntó a la abstención en la reforma laboral por considerar que no deroga la legislación del PP, que precisamente es una de las tesis de Garamendi.

Si bien el máximo representante de los empresarios españoles no entró al fondo de la cuestión de la sucesión de Casado, sí insistió, siempre según las mismas fuentes, en la necesidad de que el PP se recomponga y recobre fuerza como oposición. Y en un giro que llamó especialmente la atención de alguno de los asistentes a la reunión, Garamendi se deshizo en alabanzas hacia la política fiscal de Isabel Díaz Ayuso. No es la primera vez, en cualquier caso, que defiende la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que públicamente ha respaldado la política de bajos impuestos impulsada por el PP y, particularmente, ha defendido "los impuestos a la madrileña y la gestión de la pandemia a la madrileña, sin ahogar a la gente".

Garamendi pronunció esas palabras en un foro en el que precisamente compartió escenario con Casado. Fue su momento para escenificar su buena sintonía tras el desencuentro por sus diferentes posiciones sobre la reforma laboral. Defendió su relación como "más que cordial" y "buenísima desde hace muchos años". "Hablamos de todo y con mucha confianza", aseguró, catalogando de extraordinaria la relación de la CEOE con el PP, y no solo con su líder sino también con todos los barones autonómicos. "Creo que igual tendríamos que acabar haciendo como John Lennon y Yoko Ono, subir a una habitación, estar una semana y recibir a la prensa y que vieran que efectivamente esa relación es así", llegó a bromear el líder empresarial.

Pero Casado ya es agua pasada y toca mirar al futuro, sobre todo al más inmediato. Y aquí Garamendi tiene claro que la estabilidad del país pasa por un Partido Popular regenerado y fuerte en la oposición durante los dos años que quedan de legislatura, toda vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha asegurado que no habrá adelanto electoral. De sus palabras ante el Comité Ejecutivo, muchos interpretaron que Garamendi es partidario de la vía Feijóo, apoyada también por la propia Ayuso, dado que el barón gallego concita respaldos en todo el partido y ese consenso proporcionaría, a su juicio, la estabilidad necesaria en la nueva etapa de los populares.