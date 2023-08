Hacienda multa las transferencias: cómo evitar los 2.500 euros de sanción

Si estás pensando en realizar una transferencia de una alta cantidad de dinero, debes saber que Hacienda puede imponerte una multa. Este tipo de operaciones bancarias que suponen un intercambio de dinero, vía Bizum o transferencia tradicional, tiene una serie de limitaciones que se deben tener en cuenta. Si la cifra es elevado, el banco tiene la obligación de avisar a la Agencia Tributaria y la acción puede acarrerar hasta 2.500 euros de sanción.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública que dirige María Jesús Montero busca la transparencia en las operaciones bancarias y, pese a que siempre ha controlado los movimientos bancarios, ahora tiene el foco puesto con especial interés en ellos. En busca de que no se produzca ningún tipo de ilegalidad en el proceso, las transacciones serán vigiladas para que se cumpla la ley. Es por ello, que se podrán interponer sanciones si se localizan movimientos de dinero extraños o sospechosos que no cumplan con la legislación.

Si hay un fijo impuesto para realizar un máximo de movimientos al día, o un máximo para enviar, ya sea diario, también semanal, mensual o incluso anual, y dichas personas no cumplen con estos requisitos, serán multados según la situación o el punto que no hayan cumplido.

Tal y como explica el artículo 6.1 del Código Civil: "La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento", o lo que es lo mismo, las personas deberán mantenerse informadas ante cualquier cambio o procedimiento relativo a este caso. En caso contrario, no será absuelto ninguna persona que no esté al tanto solamente por esto.

¿Cuál es el importe máximo permitido por Hacienda en transferencias?

Según la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, subraya un límite de envío de dinero en las transferencias que en algunos casos, no se coordina con los distintos bancos, ya que se pueden realizar transferencias de hasta 10.000 euros, pero en el caso de que sean transferencias en orden online, no deberían superar los 6.000 euros.

Entre las distintas transacciones que una persona puede realizar desde su cuenta, no solo se encontrará lo básico, sino también otro tipo de pagos, como cheques, pagarés, hasta los medios más habituales como las transferencias y los intercambios de pago en tan solo unos segundos facilitados desde hace unos años por los propios bancos, como es el propio bizum.

Las multas que Hacienda interpondrá a aquellas personas que no cumplan con estas órdenes deberán variar según los requisitos y los incumplimientos. En el caso de que las personas superen el importen se deberá abonar una multa que varíe entre el 2% y el 25% del importe que no haya sido declarado exactamente. Cuando se llega a estos puntos, como toda multa, se podrá reclamar a partir de la notificación de la multa y tendrá hasta un mes para ello.