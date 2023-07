Los 'hiper' cuestionan la polémica de los márgenes: "Nunca hubo trampa ni cartón"

La polémica del incremento de márgenes empresariales ha revuelto al empresariado del sector de la distribución, que ya llevaba meses alertando que los supuestos beneficios extraordinarios que esgrimían varios ministros de Unidas Podemos no eran reales. La publicación del primer Observatorio de Márgenes Empresariales que este martes ha dado a conocer el Ministerio de Economía refleja cómo el impacto de la inflación en las materias primas afectó directamente a los márgenes de la distribución alimentaria, que siguen por debajo de su media histórica. Rompen así con el discurso crítico de Ione Belarra, Irene Montero y Yolanda Díaz, quienes llegaron a plantearse la creación de supermercados públicos como forma de intervención de este mercado.

Aurelio del Pino, presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), ha lamentado las presiones de algunos miembros del Gobierno y el reflejo que han tenido en forma de debate público después de que "se hayan dicho cosas que no se sustentaban por no tener una información detallada". Esta entidad, en la que se integran grandes cadenas como Alcampo, Carrefour, Supercor o Eroski, defiende que "la culpa no es de la distribución, que cada día paga más por lo que compra a las industrias alimentarias".

El primer Observatorio de Márgenes concluyó que el encarecimiento de las materias primas que conforman la cadena alimentaria impactó de forma muy negativa sobre los márgenes debido a los altos costes de los fertilizantes o la energía, algo que repercutió en una caída del 25% de los márgenes. En aquel momento, las subidas de precios estaban por debajo de los incrementos de los costes, aunque estos márgenes habrían comenzado a recuperarse durante los primeros meses de este año, hasta rozar sus registros prepandemia pero por debajo de la media histórica.

"Las empresas se han apretado el cinturón"

"No ha habido trampa ni cartón, no se puede enjuiciar todo el problema, hay que ver una a una las causas con un análisis detallado", alega el portavoz de los 'hiper' en conversación con La Información. Del Pino defiende que las empresas "no han recuperado márgenes y todas se han tenido que apretar el cinturón", y que se sienten "muy incómodos" en el debate político porque prefieren "defenderse con datos y regular ciertas cosas para que funcionen mejor, siempre desde nuestro punto de vista".

El presidente de la entidad asegura que los datos siempre han sido públicos y que, pese a la presión de las ministras de Podemos, "siempre" han encontrado el apoyo del Ministerio de Agricultura, en manos del PSOE: "Planas siempre ha dado una explicación real", explica. A ese respecto, defiende que "ningún país de la Unión Europea tiene una información más exhaustiva que España en cuanto a los datos de los sectores agrícola o ganadero, con cotizaciones diarias de a cuánto se compra y vende".

El Gobierno ya admitió en una de sus últimas comunicaciones del Plan de Recuperación que envió a Bruselas que la mayor proporción de las subidas de precios de los alimentos se debieron a factores exógenos, como la energía o las consecuencias de la guerra de Ucrania, algo que Del Pino espera que sirva para que el debate sobre los márgenes de la distribución quede enterrado: "Ha quedado puesto de manifiesto", asegura.

Respecto a los altos costes de los alimentos, explica que "la inflación alimentaria sigue haciendo que haya resistencias a la bajada de precios", y aboga por aplicar medidas como la rebaja del IVA a la carne y el pescado, paralizar el impuesto al plástico o reducir los costes regulatorios, que cataloga de "altísimos y muy incómodos".

Cepyme cuestiona el informe del Observatorio

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha catalogado como "contraproducente para la cultura empresarial" la publicación de este nuevo Observatorio de Márgenes porque "trata de estigmatizar la consecución de beneficio empresarial", según reflejan en un comunicado. La patronal de las pymes cuestiona que el informe se base en datos de 1.000 grandes empresas, algo que "no representa una muestra completa del tejido empresarial español, que está formado mayoritariamente, en un 99,8%, por pymes".

Cepyme también cuestiona que la ratio utilizada en el estudio no tenga en consideración determinados costes. En concreto, alega que los organismos que desarrollaron el estudio (Ministerio de Asuntos Económicos, Banco de España y Agencia Tributaria) hacen uso del Resultado Bruto de Explotación como "la variable que mejor se aproxima al concepto contable de Ebitda. Esta, a juicio de la patronal, "no recoge el coste de la inversión y amortizaciones, unos costes financieros al alza, los deterioros de los activos ni el pago de impuestos sobre beneficios".

La patronal de las pymes reclama "que desde el Gobierno de España se asuma una actitud de defensa del empresariado español" y asegura que este observatorio "será percibido como una injerencia futura en la libertad de empresa y en la asignación de los beneficios".