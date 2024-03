Más que hostelería y construcción: los inmigrantes se cualifican para el empleo

No solo hostelería y construcción, la inmigración ocupa trabajos más cualificados

Los inmigrantes afiliados a la Seguridad Social forman ahora el 13,1% del total de trabajadores y la tasa de crecimiento apunta hacia la diversificación laboral. Al igual que ocurrió con la sociedad española a mediados del siglo pasado, la inmigración se encuentra ahora en una etapa de profesionalización. En el último año, la presencia de extranjeros en trabajos relacionados con la sanidad, la educación y el emprendimiento ha aumentado de manera notable.

Según los últimos datos presentado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, el número de extranjeros asociados en España alcanza ya los 2,7 millones, un 8,1% más que el año anterior. En términos absolutos, los sectores más tradicionales como la agricultura, la hostelería, o la construcción, representan los principales destinos de trabajo de los extranjeros en España, agrupando a casi un millón de personas.

Pero, en términos relativos, la tendencia varía hacía sectores cualificados. Las labores sanitarias, con un crecimiento interanual del 11,5%, han sido el tercer grupo con mayor evolución desde enero de 2024 en cuanto a inmigrantes se refiere. Le siguen las actividades científicas y técnicas, y las actividades financieras, ambas con un aumento del 10,8%. Los otros dos sectores son la hostelería, con un 13,7%, y la construcción, con un 11,8%.

Para José Ramón Pin, economista y profesor del IESE, el auge de inmigrantes de países europeos y latinoamericanos parece responder a este nuevo comportamiento del mercado. Según el catedrático, el flujo actual de extranjeros colombianos, venezolanos e italianos en España se caracteriza por un “alto nivel educativo”, lo que les permite desenvolverse en trabajos cada vez más cualificados y complejos.

Pin no cree que este modelo sustituya al más tradicional, sino que “lo empujara a evolucionar”. Sin embargo, asegura que se debe perfeccionar el sistema de registro. Para el catedrático, los datos no recogen de manera fidedigna la presencia de extranjeros en España, al no tener en cuenta factores como los inmigrantes de segunda generación, la presencia de jubilados foráneos o el principio jurídico ‘ius sanguinis’, que permite la concesión de nacionalidad por consanguinidad.

Más y mejores trabajos

El informe sobre Empleo y Cambio del Modelo Productivo de Comisiones Obreras se orienta hacia otra explicación; una mejora en las condiciones de empleabilidad nacionales. Según el reciente documento, las ocupaciones con mayor valor añadido en territorio nacional conforman desde 2018 dos tercios del empleo neto, y están ahora creciendo por encima de la media.

Si bien los datos no están centrados en el trabajo migrante, el aumento en la creación de empleo junto con su mejora en términos cualitativos ofrece más y mejores oportunidades a los extranjeros recién llegados. Así lo cree Agustín Martín Martínez, secretario de Organización y Extensión Sindical de CCOO. Martínez asegura que la economía se está recuperando hacia “sectores de mayor valor”, abriendo la puerta a inmigrados cualificados en campos científicos y técnicos.

Un modelo muy asentado

El secretario afirma que la tradicional presencia de inmigrantes en el sector primario no va a desaparecer, principalmente por dos motivos. En primer lugar, los extranjeros encuentran muy difícil convalidar su formación en territorio nacional, impidiéndoles desenvolverse en trabajos para los que si están preparados. “Por toda la costa mediterránea puedes encontrar inmigrantes recogiendo fruta que cuentan con un buen curriculum”, defiende Martínez. En segundo lugar, los inmigrantes llegados a territorio nacional optan por trabajos sencillos y accesibles, que les permita conseguir algo de dinero para “asentarse y transicionar hacia trabajos más cualificados”.

Para José Antonio Moreno, consejero del Comité Económico y Social de la Unión Europea por Comisiones Obreras, la situación económica supone un gran riesgo. El experto considera que los flujos humanos suelen responder a “las necesidades del mercado” de un país, lo que puede provocar un desajusté en el equilibrio nacional. La “fuga de cerebros” es para Moreno un problema grave que afecta a España desde hace años, y al que a veces no se presta demasiada atención. “Debemos de integrar a los extranjeros, y evitar que se vayan los españoles. No puede ser que continuemos perdiendo tantos jóvenes talentos” concluye.