Estos son los jubilados a los que no les subirá la pensión en enero de 2023

Con la llegada del nuevo año entraron en vigor un buen número de cambios que afectan de forma directa al bolsillo de los españoles. Una de las principales novedades es la reforma de las pensiones anunciada por el Gobierno de España y diseñada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que lidera José Luis Escrivá. Así, desde el 1 de enero de 2023, nueve millones de personas disfrutan en España de un aumento del 8,5% en las pensiones contributivas, estas son las que paga la Seguridad Social, y del 15% en las que no lo son, es decir, las que gestiona el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), junto con las comunidades autónomas. Pero no todos podrán beneficiarse de este incremento.

Esta medida está recogida en los Presupuestos Generales del Estado 2023 y vincula la cuantía mínima a la subida del IPC, con el objetivo de evitar que los jubilados pierdan poder adquisitivo como consecuencia de la elevada inflación. Puesto que la revalorización se extrae de la evolución de este índice en los últimos 12 meses, por primera vez, no se ajustará a las pensiones con la ‘paguilla’ de enero.

Otro de los cambios es que la edad de jubilación aumenta en 13 meses en la última década. Por ello, se fija en 67 años para el caso de los trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses, y en 65 años para los que han cotizado durante 38 años y 6 meses o más. Además, se añade una nueva opción de jubilación activa mejorada debido a la falta de facultativos de atención primaria en el Sistema Nacional de Salud.

Qué pensiones no se revalorizarán este año

El aumento del 8,5% de las pensiones se aplicará al importe mensual que tuviese la jubilación de que se trate a 31 de diciembre de 2022. Aquellas de incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributivas se verán revalorizadas en función del IPC.

Por el contrario, los jubilados que cobren una cantidad igual o superior a la cuantía máxima de 42.822 euros anuales -3.058 euros mensuales- no verán revalorizada su pensión. Tal y como se explica en la página web de la Seguridad Social, esto se debe a que el importe de la pensión revalorizada se limitará a dicha cantidad, “entendiéndola referida al importe de una mensualidad ordinaria, sin perjuicio de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder”.

De igual forma, se excluyen de la revalorización de las pensiones contributivas el recargo de prestaciones económicas por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, las percepciones de rentas temporales por cargas familias, y la indemnización suplementaria para la previsión y renovación de aparatos de prótesis y ortopedia.

Cuantías máximas y mínimas de las pensiones

La prestación que recibe cada pensionista varía en función de su edad, el tiempo que se haya prolongado su carrera laboral y cuánto ha cotizado durante esos años a la Seguridad Social -en el caso de las pensiones contributivas-.

De esta forma, la pensión máxima para 2023 será de 42.822 euros que, repartida en 14 pagas, ascenderá hasta los 3.058 euros al mes. Esto se debe al aumento de 240 euros con respecto a la cuantía recogida para 2022 –2.819 euros- y la sitúa por primera vez por encima del umbral de los 3.000 euros.

La pensión media se incrementará 106 euros hasta los 1.363 euros. En cuanto a las mínimas, en función de la edad del jubilado, y de si se cuenta o no con un cónyuge a cargo, variarán entre los 20.290,20 euros y los 8.012,20 euros al año.

Qué hacer si no se cobra el aumento de las pensiones en enero

Pese a que las pensiones deberían cobrarse a principios de febrero, algunas entidades bancarias adelantan el pago a sus clientes. Este es el caso de CaixaBank, Santander o Bankinter, que realizan el ingreso el 23 de cada mes, es decir, lo hicieron el pasado lunes.

Por su parte, quienes tengan su cuenta en Sabadell, BBVA, ING, Abanca, Liberbank, Cajamar y Unicaja han tenido que esperar hasta este miércoles 25 de enero.

Pese a que no es frecuente que suceda, si no se recibe ese aumento de la pensión del 8,5% y, por ende, se produce un error aritmético -error de cálculo-, el pensionista debe acudir al Instituto Nacional de Seguridad Social y pedir una rectificación. Para ello no se establece un plazo y la nueva cuantía se recibiría con carácter retroactivo.