¿Por qué los pensionistas no cobrarán la paguilla de enero en 2023?

Desde hace años, enero siempre ha sido un mes reseñable para los pensionistas, que desde hace ya un año no reciben la conocida como paguilla de las pensiones. El motivo no es otro que el cambio impulsado desde el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presidido por José Luis Escrivá, a raíz de la primera reforma de las pensiones, bajo la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones. Justo en este sentido, es importante subrayar que desde el seno del Gobierno de España ya se está fraguando la negociación de la segunda reforma de las pensiones, con el objetivo de lograr un pacto en enero.

Entre las medidas que se buscan adoptar, destaca el destope gradual de las bases máximas de cotización, esto es, de las aportaciones de los salarios más altos al sistema de la Seguridad Social, entre 2025 y 2050. Además, entre la batería de medidas, también se contempla reducir la brecha de género en las pensiones, que se añadirían al complemento que entró en vigor en febrero del año pasado. Una vez dicho esto, con el anterior sistema de revalorización de las pensiones, que se aplicó desde 2018 hasta 2021, a principios de cada uno de estos años las pensiones se revalorizaban de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC), con la finalidad de compensar los gastos del ejercicio siguiente gracias a esta ayuda compensatoria.

Antes de 2018, se venía aplicando una revalorización anual de las pensiones del 0,25%. Fue a principios del año pasado, en enero de 2022, cuando comenzó a funcionar la nueva fórmula de revalorización, ya vigente en 2023, que utiliza el periodo comprendido entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 para actualizar las prestaciones.

¿Cuándo se pagan los atrasos de las pensiones 2022?

Al ligar la subida de las pensiones al incremento del IPC, la paga compensatoria por la desviación de precios desaparece. Esto se debe a que al revalorizarse las pensiones sobre datos cerrados de inflación real, y no sobre estimaciones, ya no es necesario un sistema para compensar diferencias. No obstante, esto no significa que no aumenten estas prestaciones, ya sean las contributivas, capitaneadas por la Seguridad Social, como las no contributivas, esto es, las gestionadas por el IMSERSO junto a las comunidades autónomas.

Cuánto suben las pensiones no contributivas en 2023

Las pensiones mínimas o, lo que es lo mismo, las no contributivas, son las que más suben en 2023. En concreto, lo hacen en hasta un 15%, lo que supondrá un alza de unos 70 euros al mes. El objetivo de este aumento, según el Ejecutivo de Pedro Sánchez, es combatir la tasa de inflación, que en diciembre se moderó por debajo de un 6%. Sin embargo, el verano pasado llegó a superar las dos cifras, hasta alcanzar un 10,4% en agosto de 2022. No obstante, el Gobierno ya subió estas prestaciones en un 15% en junio, bajo el Real Decreto 11/2022, de 25 de junio, como medida extraordinaria para paliar los efectos económicos a raíz de la invasión rusa en Ucrania.

Por lo tanto, si en 2022 la Seguridad Social aseguraba una cuantía mínima de 421,40 euros, a partir de este mes de enero, se cobrará 484,61 euros o, lo que es lo mismo, 63,21 euros más al mes. En cualquier caso, las cuantías básicas quedarán fijadas de la siguiente forma:

Íntegra: de 457,22 euros al mes en 2022 a 525,80.

de 457,22 euros al mes en 2022 a 525,80. Mínima del 25%: de 114,30 euros al mes a 131,44.

de 114,30 euros al mes a 131,44. Íntegra más el incremento del 50%: de 685,83 euros al mes a 788,70.

Por otro lado, la Administración Pública subraya que si dentro de la misma unidad familiar viven dos o más perceptores de esta modalidad no contributiva, la cuantía individual para cada uno de ellos serán las siguientes a partir de 2023:

Si hay dos convivientes: de 388,63 euros mensuales a 446,92.

de 388,63 euros mensuales a 446,92. Si hay tres convivientes: de 365,77 euros al mes a 420,63

Cuánto aumentan las pensiones contributivas en 2023

Las pensiones de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, y las pensiones de Clases Pasivas, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán un 8,5% para 2023, que es la inflación media del año anterior. La pensión mínima para los pensionistas de 65 años o mayores se fija en 10.963,40 euros anuales y en 13.526,80 en el caso de jubilados con cónyuge a cargo.