Juicio de Shakira y los 117 testigos: con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Shakira pasará en menos de una semana de triunfar en los Grammy Latinos a enfrentarse a un juicio por presunto fraude fiscal. Y no será un juicio cualquiera, sino uno realmente mediático, con 117 testigos citados a declarar. Lo que no se sabe a ciencia cierta es si la cantante colombiana, acusada de defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda, utilizará a su exmarido, Gerard Piqué, como parte de su estrategia de defensa… como denunciaba en aquella polémica estrofa de su popular canción con Bizarrap: 'Me dejaste con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda'.

El juicio, que arranca este lunes y se centra en determinar si Shakira era residente fiscal en España entre 2012 y 2014, ha suscitado un interés internacional, ya que también podría sentar precedentes sobre qué es vivir legalmente en un país para determinados colectivos (como, por ejemplo, los 'streamers' que se mudan unos meses al año a Andorra). Volviendo a Shakira, durante ese período la artista no pagó impuestos en el país, a pesar de las afirmaciones de la Fiscalía de que ya debía ser considerada residente fiscal en España.

La lista de testigos es extraordinaria. Un total de 117 personas han sido llamados a declarar, incluyendo figuras tan variadas y conocidas como su exnovio, Antonio de la Rúa, empleados de establecimientos frecuentados por la cantante, e incluso los vecinos de la vivienda que compartió con el exdefensa del Barça, Gerard Piqué. Un elenco de secundarios que podría decantar el rumbo del juicio.

La estrategia de defensa de Shakira: el límite de 183 días al año

Uno de los aspectos más destacados de este juicio es la estrategia de la defensa de Shakira. La cantante sostiene que durante los años en cuestión ella residía en Bahamas y solo visitaba España de forma esporádica para ver a Piqué. Sin embargo, la Fiscalía, apoyada por una labor investigativa minuciosa, ha desmontado esta tesis, sosteniendo que Shakira efectivamente residía en España, respaldando sus alegaciones con pruebas como pagos con tarjeta de crédito, visitas a establecimientos, y hasta fotografías en redes sociales.

El juicio también destaca por su enfoque en detalles minuciosos de la vida cotidiana de Shakira. Por ejemplo, se ha mencionado el nacimiento de su primer hijo con Piqué como una evidencia de su arraigo en España. Los detalles personales, incluyendo visitas a médicos y elecciones de colegios para sus hijos, se han convertido en piezas clave para determinar su residencia fiscal.

El contexto legal es igualmente crucial. La Audiencia de Barcelona desestimó un recurso de Shakira, confirmando la existencia de indicios suficientes para llevar el caso a juicio. Aunque Shakira ya ha abonado las cantidades reclamadas por Hacienda, sumando más de 41 millones de euros, la defensa sigue insistiendo en su inocencia y en la falta de pruebas directas que demuestren que pasó más de 183 días en España durante los años en cuestión.

Podemos intuir que el juicio de Shakira no solo es un caso de alto perfil debido a la fama de la acusada, sino también un examen detallado y meticuloso de lo que constituye la residencia fiscal en la era de la globalización y la movilidad internacional. Con la prensa atenta a cada detalle y el futuro de una de las estrellas más brillantes de la música en juego, este proceso judicial promete ser un hito en la historia legal y fiscal española.