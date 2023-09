La Gran Renuncia de Shakira (con dardo al 'jefe' Gerard Piqué)

Con cada nueva canción, Shakira confirma desde hace un año que los corazones rotos venden (y mucho) en la industria musical. Pero, al margen de sus ya tradicionales dardos a su exmarido, Gerard Piqué, lo que quizás pocos esperaban es que la artista colombiana aprovechase su último sencillo, en colaboración con Fuerza Regida y titulado 'El jefe', para crear todo un himno para la lucha de clases; un alegato que parece legitimar todos y cada uno de los elementos que conforman la Gran Renuncia: desafección, precariedad laboral, bajos salarios…

En primer lugar, la canción apunta directamente al tedio que provoca la desafección entre los empleados en los entornos laborales actuales: "El mismo café, la misma cocina; Lo mismo de siempre, la misma rutina; Otro día de mierda; Otro día en la oficina". Una referencia casi inequívoca a la Renuncia Silenciosa, ese fenómeno paralelo a la Gran Renuncia y que supone simple y llanamente 'cumplir con el expediente', hacer lo mínimo indispensable para conservar el puesto de trabajo.

Una tendencia que bebe directamente de esa desafección generalizada entre la plantilla y que se encuentra en pleno auge en España: en 2021, el porcentaje de trabajadores desmotivados en sus empresas se situó en el 47%, según Hays. A principios de 2022, esa cifra había escalado al 54% de los profesionales.

En otro momento de la canción, Shakira hace mención directa a la creciente brecha salarial entre las clases medias o bajas y las más altas. "Tengo un jefe de mierda que no me paga bien; Yo llego caminando y él en Mercedes Benz; Me tiene de recluta; El muy hijo de p***, sí". Aunque parece una crítica universal, lo cierto es que en España esa brecha se acentuó durante la pandemia: mientras las 23 mayores fortunas del país vieron crecer su riqueza un 29%, la crisis del coronavirus derivó en que un millón de españoles cayesen en la pobreza.

Nueva canción de Shakira, El Jefe Youtube

No faltan referencias a la precarización del empleo ("Estás soñando con irte del barrio; Tienes todo pa' ser millonario; Gustos caros, la mentalidad; Solo te falta el salario"), a la ‘titulitus’ imperante en nuestro país ("Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura") e, incluso, a la imposibilidad de acceder a una vivienda o formar un proyecto de vida por parte de los jóvenes ("Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura; Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura").

Dardos al ‘jefe’ Gerard Piqué y su exsuegro en la canción

Pero, como decíamos, tampoco podían faltar referencias a Gerard Piqué en esta nueva canción. En este caso, haciendo una dedicatoria especial: "Lili Melgar; Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización". Recordemos que Lili Melgar, niñera de los hijos de la expareja y quien descubrió la supuesta infidelidad que acabó con la relación, fue despedida por el exfutbolista y empresario catalán. Lo que Shakira insinúa en esta canción es que, presuntamente, el catalán no la indemnizó como correspondía.

Por último, hace una referencia aún más polémica, mencionando directamente al padre de Gerard Piqué: "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura; Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura". Dos frases que han causado comentarios de todo tipo, incluso entre sus fans.

Sea como fuere, lo cierto es que la nueva canción de Shakira quizás no encaje dentro de la canción protesta sudamericana de los años 60 y 70, pero ya se ha convertido en todo un himno por los derechos laborales para la clase trabajadora. Sobre todo, para quienes forman parte de la Gran Renuncia.