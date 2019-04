Lacalle se saca de la manga un nuevo IPC para subir las pensiones de los jubilados

El 'gurú' económico de Pablo Casado ha salido al paso de la polémica en torno a sus declaraciones sobre las pensiones desempolvando una vieja idea de un sector de economistas que consideran que el Índice de Precios de Consumo (IPC), tal y como está diseñado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), no responde a los hábitos de consumo de los jubilados. Por ello, el responsable de trasladar a la opinión pública el discurso económico del PP de cara a las elecciones generales del 28 de abril, a las que concurre como número 4 en la lista por Madrid, se ha sacado de la manga una propuesta que, hasta ahora, no se había planteado en el seno del partido: el diseño de un nuevo índice de revalorización que garantice el poder adquisitivo de los pensionistas más mayores, más allá del IPC.

A juicio de este economista, la revalorización de las pensiones con el actual indicador de inflación no garantiza necesariamente el mantenimiento del nivel de vida de los jubilados, porque su cesta de la compra no es la misma que la de la población más joven y, por ende, no esta en línea con el IPC del conjunto de la sociedad. "Es un error pensar en el IPC para mantener el poder adquisitivo (...) hay muchas personas que no consumen de la misma manera, en particular los jubilados", ha asegurado en una entrevista en Antena 3.

El anuncio, que ha evitado concretar en una propuesta definida sobre qué gastos de los pensionistas se tendrían en cuenta en ese indicador más ajustado a los hábitos de consumo de los más mayores, ha pillado por sorpresa al PP. Fuentes del partido consultadas por La Información tildan de "ocurrencia" este planteamiento. Aseguran no tener constancia de esta propuesta y confirman que no se encontraba recogida entre los borradores del programa electoral que repartió la cúpula del partido.

Las mismas fuentes explican que el PP sí llevará en su programa el plan de ahorro para la jubilación que ya anunció Casado. Un "blindaje fiscal" que, según explicó el presidente nacional del partido, evita penalizar a los pensionistas por "haberse esforzado y ahorrado cuando se jubilen o necesiten ese dinero una vez que ya no tienen ingresos".

Además, Lacalle ha confirmado que el programa económico que él mismo ha diseñado incluye un "aumento gradual y total" de las pensiones "todos los años, revalorizándose más que el coste de la vida". En este sentido, el economista ha insistido en la importancia de "no caer en el truco de la izquierda del IPC". Según ha razonado, "el riesgo de desinflación –esto es, inflación negativa– es muy alto", por lo que si se fija el IPC como referencia para actualizar las pensiones, la ley podría obligar a bajarlas. Así, ha sugerido revalorizar las prestaciones en base a "factores adicionales" y aumentarlas "creando mucho más empleo, generando más inversión y más entradas de capital para afrontar el reto demográfico".

De cualquier manera, el equipo económico popular no había hablado hasta ahora de este IPC de jubilados. Por esta y otras "ocurrencias", y aunque Lacalle cuenta con los plenos poderes que le ha otorgado el propio Casado para difundir la estrategia económica del partido a través de los medios de comunicación, integrantes del ala más moderada han criticado la ligereza con la que habla el nuevo dirigente de Génova, según ha podido saber este medio.

Precisamente, esta semana Lacalle ha tenido que matizar una de las respuestas que profirió en una entrevista a 'elEconomista' al hilo de la sostenibilidad del sistema de las pensiones. El candidato se refirió al debate existente en Europa sobre en qué cuantía se deben recortar las prestaciones, pero algunos malinterpretaron que defendió un recorte de las pensiones en España. Un error de interpretación que va más allá de la tergiversación o la manipulación y es, directamente, "una mentira".

Así de tajante se ha mostrado el polémico asesor de Casado, que ha acusado de mentiroso directamente a Pedro Sánchez por lo que considera un "ataque de 'fake news' de libro". "En el debate político, el asesinato de carácter es una estrategia, pero que la utilice el presidente del Gobierno para asustar a los jubilados...", ha criticado el que será diputado en la próxima legislatura.